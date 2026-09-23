Premio “Corrado Sforza Fogliani” alla laureata dell’Università Cattolica Ludovica Bora

A conclusione della giornata in cui si è svolta la presentazione del libro dedicato all’avv. Corrado Sforza Fogliani, dal titolo “Il rivoluzionario liberale”, è stato conferito il premio riservato a laureati della facoltà di Economia e Giurisprudenza della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore istituito dalla Confedilizia e a lui intitolato. Al PalabancaEventi di Piacenza il premio è andato alla dottoressa LUDOVICA BORA che ha conseguito, il 17 aprile scorso, la laurea magistrale in Gestione d’azienda con la tesi dal titolo “Immobili e fiscalità green: gli incentivi per il recupero edilizio”.

«Siamo molto orgogliosi di avere istituito un premio di laurea dedicato alla memoria di Corrado Sforza Fogliani in diritto immobiliare nella sua amata Piacenza – dichiara il Presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – In un solo evento abbiamo reso omaggio a lui e a tre fra le sue principali passioni civili: per il diritto, per la proprietà e per il territorio. Ringrazio sentitamente, anche a nome di tutta la Confederazione, l’Università Cattolica per questa opportunità, che ci consente di onorare nel modo migliore un uomo che ha fatto la storia della Confedilizia.» “

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è intervenuta alla cerimonia di consegna del premio di laurea in memoria dell’avv. Corrado Sforza Fogliani in persona del prof. Andrea Renda e della prof.ssa Chiara Mussida, entrambi membri accademici della commissione giudicatrice che, composta anche dall’avv. Antonino Coppolino in rappresentanza della Confedilizia, ha designato come vincitrice del premio la dott.ssa Ludovica Bora.

Alberto Ciapparoni, di RTL 102.5 ha moderato il convegno che ha preceduto il premio. Presenti poi i professori dell’ateneo, Pierluigi Magnaschi, direttore ItaliaOggi, Antonino Coppolino, Presidente Confedilizia Piacenza.

Il professor Renda, portando i saluti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza a nome del Preside, ha espresso alla Confedilizia la gratitudine dell’Ateneo per la scelta di istituire un premio destinato ai suoi laureati che si dedicano allo studio delle tematiche immobiliari, legandolo alla memoria di una figura particolarmente significativa per Piacenza e per il mondo del diritto.

«Confedilizia ha scelto di onorare la memoria dell’avvocato Sforza Fogliani attraverso un’iniziativa che guarda concretamente ai giovani e al loro futuro professionale – ha sottolineato il professor Renda –. Nel suo lungo e ricco percorso di vita, Sforza Fogliani ha saputo essere fine giurista, intellettuale vivace e carismatico e mecenate infaticabile. L’auspicio è che il conferimento di questa generosa borsa di studio possa rappresentare per i nostri laureati un’occasione concreta per affrontare al meglio il passaggio dall’Università al mondo del lavoro, ma anche uno stimolo a conoscere e riscoprire la figura dell’avvocato Sforza Fogliani e a rimettere in circolo le sue idee, al servizio di una società più libera e più giusta».