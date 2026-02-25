Auto imbottita di eroina, cocaina e hashish: giovane arrestato in stazione dalla guardia di finanza

Nell’ambito del controllo economico del territorio effettuato dalle Fiamme Gialle piacentine nei giorni scorsi, i militari Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza – insieme alle unità cinofile antidroga in forza al Corpo – hanno arrestato un soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività

L’attività trae origine da un posto di controllo effettuato nei pressi della stazione di Piacenza, nel corso del quale veniva individuato un soggetto che, una volta notata la presenza dei finanzieri, cambiava repentinamente direzione di marcia. L’ambiguo e nervoso comportamento insospettiva i militari che procedevano ad intercettare il soggetto per sottoporlo ad identificazione ed ai controlli strumentali di rito.

“Sono arrivato in treno”, ma in mano ha le chiavi di un’auto

Nel corso degli accertamenti il ragazzo dichiarava di essere arrivato a Piacenza con il treno nonostante tenesse in mano le chiavi di accensione di una automobile. Dettaglio che non è sfuggito ai militari operanti i quali identificavano il veicolo nella disponibilità del giovane nel parcheggio antistante la stazione.

Dagli approfondimenti effettuati attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, emergeva che il veicolo era gravato da una querela per appropriazione indebita causata dall’omessa riconsegna al termine del periodo di noleggio.

La scoperta della droga

A quel punto i Finanzieri hanno proceduto ad un controllo più accurato sul mezzo con l’ausilio dei cani antidroga Helly e Martin che grazie al loro incredibile fiuto hanno scovato, seppur abilmente occultate all’interno di una cavità coperta da un pannello sotto allo sterzo, 122 dosi di eroina e cocaina pre confezionate e un pezzo di hashish di 72 gr.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro, così come l’automobile, due telefoni cellulari rinvenuti all’interno dell’abitacolo e denaro contante per 260 € circa, quale possibile provento della presunta attività di spaccio.

Terminate le attività investigative, sentito il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Piacenza, il soggetto fermato veniva tratto in arresto ai sensi dell’art 73 del D.P.R. 309/90.

Il monitoraggio del territorio

Le attività poste in essere dalle Fiamme gialle rientrano in una più ampia strategia di controllo del territorio, rafforzata anche sulla base delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In un periodo di particolare complessità, come quello attuale, la cura degli interessi della comunità rappresenta una prerogativa di assoluto rilievo, a maggior ragione in quei settori che coinvolgono in maniera più diretta il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e l’incolumità dei cittadini, per fornire una risposta pronta e tangibile alle istanze di legalità che promanano soprattutto da coloro che vivono in alcune zone della città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy