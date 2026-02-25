A Gazzola un anno di eventi tra tradizione e novità, il ricco programma delle iniziative

Oltre venti appuntamenti già in calendario e altri che si aggiungeranno nei prossimi mesi: si prospetta un anno ricco di eventi per tutti i gusti per Gazzola, che nei giorni scorsi ha visto riunirsi presso la sede comunale i rappresentanti delle associazioni, comitati e Pro Loco attive nell’organizzazione delle diverse iniziative insieme all’Amministrazione comunale – presenti il Sindaco Simone Maserati e l’Assessore Maria Rattotti – per iniziare a definire il calendario 2026.



“Tutti confermati gli appuntamenti ormai storici e attesi che animeranno il capoluogo e le principali frazioni lungo tutto l’anno – annuncia l’Assessore Rattotti – a cui si uniscono alcune interessanti novità che scopriremo più dettagliatamente nelle prossime settimane”.

Confermati anche quest’anno, tra gli altri, la tradizionale Festa del Villeggiante a Momeliano (1-3 agosto) e quella di San Rocco a Gazzola il fine settimana successivo. Così come pure la festa del Basturnon (2-4 ottobre), promossa dalla Pro Loco di Tuna, che quest’anno festeggerà i suoi primi 50 anni di attività. Seconda edizione invece per la festa della pizza, che ritorna l’11 luglio a Gazzola a cura di Pro Loco e Amatori Gazzola presso il campo sportivo in occasione della festa giovani.

Tra gli eventi promossi in forma diretta dal Comune e dalla Biblioteca si confermano il TempEstiva Festival, con una serie di appuntamenti tra cultura, letteratura e approfondimento che si svilupperanno tra maggio e luglio, e l’InStrada Festival che proporrà due serate (4-5 settembre) tra truck food locali e spettacoli musicali con una sorpresa che sarà svelata nei prossimi mesi. “Sarà quella anche l’occasione – confermano gli Amministratori – per consegnare da parte del Comune i bonus ai nuovi nati 2025 e ai neodiciottenni 2026, un impegno a cui come Amministrazione teniamo particolarmente sostenendo chi sceglie di creare il proprio progetto di vita sul nostro territorio”.

Non mancheranno gli appuntamenti con il Valtidone Festival a Rivalta, con il teatro dei Manicomics (fine agosto a Tuna), castagnate (18 ottobre a Momeliano e 25 a GazzolaR) e mercatini di Natale (13 dicembre a Gazzola) con l’immancabile Presepe vivente di Rivalta il 24. Seconda edizione per la cena bianca il 25 luglio a Canneto Sopra, festa sociale dell’Avis il 7 giugno e il Coro Gospel l’8 marzo in piazza del Comune in occasione della festa della donna.

Spazio anche agli eventi sportivi, a partire dalla Gara regionale di Enduro Cross il 12 luglio che vedrà a Gazzola oltre 200 partenti. E ancora la Marcia Settecastelli il 18 aprile e il Mometrail il 1° agosto.



“Anche per il 2026 si prospetta un calendario di eventi lungo tutto l’anno, capace di coinvolgere l’intera comunità, i villeggianti e i tanti ospiti che ogni anno raggiungono il nostro comune – commentano il Sindaco Simone Maserati e l’Assessore Rattotti – Oltre alle iniziative direttamente promosse dal Comune e che punteremo ad ulteriormente implementare, con il prezioso lavoro di tutti gli uffici comunali, è fondamentale lo straordinario impegno delle varie realtà territoriali e dei volontari, a cui va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione, senza i quali sarebbe impensabile poter proporre iniziative di qualità e di successo che uniscono tradizione e storia del nostro territorio a uno sguardo alle novità e al futuro”.

