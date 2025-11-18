Guida nonostante la patente revocata e rifiuta l’etilometro, grossi guai per un 40enne

Un uomo già sanzionato per guida senza patente è stato sorpreso alla guida di un’auto non di sua proprietà. Il veicolo è stato sequestrato e l’individuo denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nella notte del 17 novembre 2025, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza hanno compiuto un intervento durante un controllo stradale effettuato in Viale Primo Maggio, una delle principali arterie della città.

L’uomo, un 40enne di origine ecuadoriana e residente a Piacenza, disoccupato, è stato fermato mentre era alla guida di un’Alfa Romeo Giulietta, un veicolo non di sua proprietà. Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto che il conducente risultava essere titolare di una patente di guida revocata dalla Prefettura di Piacenza già nel settembre 2024, a seguito di precedenti infrazioni per guida senza patente. Nonostante la revoca, l’individuo è stato trovato nuovamente al volante, contravvenendo alle disposizioni di legge.

Ma non è tutto: il 40enne ha anche rifiutato di sottoporsi all’accertamento del test con etilometro, comportando un ulteriore aggravio della sua posizione. La patente di guida, già revocata, non è stata ritirata, ma il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e affidato a terzi, in attesa di ulteriori sviluppi.

L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. L’episodio, evidenzia il continuo impegno dei carabinieri nella lotta contro la guida senza patente e sotto l’effetto di sostanze alcoliche, confermando un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella tutela della comunità, monitorando e contrastando comportamenti pericolosi che minacciano la sicurezza stradale.

