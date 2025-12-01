Auto precipita dal cavalcavia e cade sui binari a Polignano, soccorsi in azione: due feriti gravi – FOTO

Nel pomeriggio del 1° dicembre, a Polignano di Caorso, i soccorsi sono intervenuti in seguito a un grave incidente: un’auto è precipitata dal cavalcavia lungo la strada provinciale 20, finendo violentemente sui binari ferroviari sottostanti. Il bilancio è di due feriti gravi, uno dei quali trasportato all’ospedale Maggiore di Parma. Si tratta di due cittadini di origini pachistane.

Sul posto sono immediatamente giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di estrazione degli occupanti dal veicolo. Presenti anche gli operatori del 118, che stanno prestando le prime cure ai feriti, oltre a carabinieri e polizia, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Un treno sarebbe transitato entro pochi minuti. Fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi anche nelle comunicazioni e il macchinista ha avuto il tempo di arrestare il convoglio prima di un impatto che sarebbe stato devastante.

