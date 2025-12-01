Fuga di monossido in casa, famiglia soccorsa: intossicata ragazzina 14enne

Fuga di monossido, intossicata una ragazza di 14 anni. La giovane si trova ricoverata in camera iperbarica dopo aver inalato monossido di carbonio nella sua abitazione a Chiavenna Rocchetta (Lugagnano Val d’Arda).

L’allarme è scattato alle 4:30 del mattino quando la giovane ha avuto una sincope. I soccorritori, rilevata la presenza di gas, hanno portato anche i suoi familiari – padre, madre e fratello – all’ospedale di Fidenza, tutti in condizioni meno gravi.

Dei controlli sull’abitazione si stanno occupando i vigili del fuoco di Fiorenzuola.



Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy