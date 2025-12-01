Fuga di monossido in casa, famiglia soccorsa: intossicata ragazzina 14enne

Fuga di monossido, intossicata una ragazza di 14 anni. La giovane si trova ricoverata in camera iperbarica dopo aver inalato monossido di carbonio nella sua abitazione a Chiavenna Rocchetta (Lugagnano Val d’Arda).
L’allarme è scattato alle 4:30 del mattino quando la giovane ha avuto una sincope. I soccorritori, rilevata la presenza di gas, hanno portato anche i suoi familiari – padre, madre e fratello – all’ospedale di Fidenza, tutti in condizioni meno gravi.
Dei controlli sull’abitazione si stanno occupando i vigili del fuoco di Fiorenzuola.