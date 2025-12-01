Falsi SMS invitano a chiamare presunti uffici CUP, attenzione alla truffa

1 Dicembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Continuano a circolare messaggi (SMS) che invitano a contattare con urgenza presunti uffici C.U.P. tramite numeri a pagamento.

Si tratta di una truffa: contattando tali numeri si rischia l’addebito di costi elevati o l’azzeramento del credito telefonico.

Si raccomanda di non rispondere ai messaggi, di non chiamare i numeri indicati e di cancellare subito la comunicazione.

In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda Usl di Piacenza o consultare il sito istituzionale.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank