Falsi SMS invitano a chiamare presunti uffici CUP, attenzione alla truffa

Continuano a circolare messaggi (SMS) che invitano a contattare con urgenza presunti uffici C.U.P. tramite numeri a pagamento.
Si tratta di una truffa: contattando tali numeri si rischia l’addebito di costi elevati o l’azzeramento del credito telefonico.
Si raccomanda di non rispondere ai messaggi, di non chiamare i numeri indicati e di cancellare subito la comunicazione.
In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda Usl di Piacenza o consultare il sito istituzionale.