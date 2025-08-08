Apprensione per un 57enne “scomparso”, era al lavoro: allarme rientrato

Era passato da poco mezzogiorno quando è scattato l’allarme, poi rientrato, per un uomo di Piacenza di cui non si avevano notizie da un giorno. E’ stato segnalato il mancato rintraccio di un uomo di 57 anni, residente in città, del quale non si avevano notizie. Il fratello, preoccupato, aveva allertato i carabinieri dopo non averlo trovato in casa né riuscito a contattarlo telefonicamente.

Gli accertamenti hanno escluso ricoveri ospedalieri non noti. Poco dopo, però, l’uomo ha risposto alla chiamata della centrale operativa dei carabinieri, riferendo di trovarsi a lavoro in ospedale, era un dipendente dell’AUSL infatti, e di stare bene. L’allarme è quindi rientrato.

