Autocisterna carica di GPL si ribalta a Lugagnano, intervento dei vigili del fuoco per scongiurare il peggio – FOTO e VIDEO

Autocisterna carica di GPL si ribalta, lungo e difficile lavoro per i vigili del fuoco impegnati per scongiurare il peggio. L’incidente si è verificato martedì 8 marzo nei pressi di Lugagnano. Una volta avvenuto il fatto, si è reso necessario travasare il gas contenuto nella cisterna: un intervento complesso che ha visto impegnati per diverse ore, oggi, mercoledì 9 marzo, i vigili del fuoco di Fiorenzuola.

I lavori sono durati fino alle ore serali quando i pompieri hanno di fatto eliminato il gas bruciandolo in sicurezza attraverso speciali attrezzature. Un intervento spettacolare e preciso che ha evitato pericolosi sversamenti o situazioni potenzialmente drammatiche.