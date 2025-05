Auto tampona un tir in autostrada all’altezza di Caorso: muore una donna, grave il marito

Tragico incidente in autostrada, muore una donna. I fatti sono accaduti ieri sera lungo la A21. Una coppia di coniugi stava viaggiando a bordo di un’auto in direzione Torino, nel tratto compreso tra Castelvetro e Caorso.

Per motivi da chiarire, l’auto, condotta dal marito, ha tamponato un tir che la precedeva. In seguito all’impatto la vettura ha perso il controllo e si è ribaltata nel bel mezzo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno poi trasportato il marito al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona: si trova in gravi condizioni. La polizia stradale si è occupata dei rilievi del caso.