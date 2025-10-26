Volley, Serie B – Canottieri Ongina parte bene poi cede alla Villa d’Oro Modena (3-1)

26 Ottobre 2025 Redazione Notizie, Sport, Volley
Canottieri Ongina
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Trasferta ancora amara per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la squadra piacentina battuta ieri (sabato) a Modena per 3-1 dalla National Transports Villa d’Oro. La palestra “Marconi” si conferma stregata per i gialloneri, partiti bene conquistando il primo set set per poi ritrovarsi presto sotto 2-1. Nella quarta frazione, la reazione ospite, che però solo per poco (25-23) non ha portato al tie break per smuovere la classifica.

Coop San Martino

Per Rosati e compagni, secondo ko stagionale ed esterno, non riuscendo a dare continuità al 3-0 casalingo di sette giorni prima contro la Ferramenta Astori. Un dato su tutti può aiutare a spiegare il risultato finale negativo: i 39 errori-punto, dei quali 22 in battuta e 14 in attacco.

VILLA D’ORO MODENA-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(19-25, 25-20, 25-18, 25-23)

NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO MODENA: Ghelfi F. 12, Lorenzini 16, Canossa 4, Ghelfi G., Dombrovski 15, Maggi 8, Plessi (L), Zambelli, Rossi, Bellei. N.e.: Mocelli, Rau, Zampaligre, Leonelli (L). All.: Mescoli

CANOTTIERI ONGINA: Reyes 12, Cucchi 9, Battaglia 15, Cormio 18, Morchio 5, Mandoloni 4, Rosati (L), Boschi, Ruggeri, Paratici 1, Imokhai. N.e.: Mari, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni 

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank