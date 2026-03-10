Trovata a terra nel cortile del suo condominio: grave una ragazza di 20 anni, accertamenti in corso

Trovata a terra nel cortile del suo condominio: grave una ragazza di 20 anni. E’ accaduto questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe precipitata dalla finestra del condominio in cui abita, in viale Beverora, compiendo un volo di circa quattro o cinque metri.

La dinamica dei fatti, però, non è ancora chiara: la ragazza, infatti, è stata trovata a terra, nel cortile del condominio, da un vicino di casa che ha immediatamente lanciato l’allarme. Cosa sia accaduto, quindi, è ancora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure del caso per poi trasportare la ventenne in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Sull’accaduto, come detto, indagano i carabinieri, intervenuti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

