Referendum giustizia, Borgonovo ospita l’incontro sulle ragioni del SÌ

Prosegue il ciclo di incontri pubblici dedicati all’approfondimento della riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo alle ore 21.00 presso l’Auditorium della Rocca Municipale di Borgonovo Val Tidone (Piazza Garibaldi, 18), dove si terrà l’incontro dal titolo “Le ragioni del Sì”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Sì Riforma, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia. L’incontro avrà una valenza fortemente istituzionale, con interventi di rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle professioni giuridiche, chiamati a illustrare i principali aspetti della riforma e le motivazioni che hanno condotto alla consultazione referendaria.

Ad aprire il confronto saranno esponenti delle istituzioni regionali e nazionali:

Valentina Castaldini , consigliere regionale dell’Emilia-Romagna;

, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna; Elena Murelli , senatrice della Repubblica;

, senatrice della Repubblica; Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione.

Nel corso della serata interverranno inoltre rappresentanti qualificati dell’avvocatura, che offriranno un contributo di carattere tecnico e giuridico sul tema della riforma:

Romina Cattivelli , vicepresidente della Camera Penale di Piacenza;

, vicepresidente della Camera Penale di Piacenza; Livio Podrecca , presidente dell’UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani;

, presidente dell’UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani; Antonino Coppolino, avvocato e membro del Comitato per il Sì.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di approfondimento sui contenuti della riforma costituzionale, con particolare attenzione ai principi del giusto processo, alla terzietà del giudice e al riassetto dell’ordinamento della magistratura.

L’appuntamento di Borgonovo si inserisce nel calendario di iniziative promosse dal Comitato Sì Riforma per favorire una partecipazione informata e consapevole dei cittadini al voto referendario.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

