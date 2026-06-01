Cooperativa San Martino, 78 milioni di fatturato e tante novità: incorporata la coop Ageste di Ferrara

Bilancio positivo, crescita e attenzione alle persone. Sono questi i temi emersi dall’assemblea annuale della Cooperativa San Martino, che sabato 31 maggio ha riunito al Palabanca di Piacenza centinaia di soci lavoratori per fare il punto sull’attività dell’ultimo anno e sulle prospettive future.

Un bilancio positivo

La Cooperativa ha chiuso l’esercizio con un fatturato superiore ai 78 milioni di euro e una media di 1.645 dipendenti. Tra le principali novità approvate dai soci figura la fusione per incorporazione della cooperativa Ageste di Ferrara, realtà da circa 500 dipendenti e 18 milioni di euro di fatturato annuo. Un passaggio che rafforza ulteriormente la presenza della San Martino mantenendo nel Piacentino il proprio centro operativo e decisionale.

L’intelligenza artificiale

L’assemblea ha inoltre approfondito i temi della sostenibilità, del welfare e dell’innovazione, con una riflessione dedicata all’intelligenza artificiale e alle trasformazioni del mondo del lavoro. Spazio anche al quarantesimo anniversario della Cooperativa, che sarà celebrato in autunno con iniziative dedicate ai soci e al territorio.

«Quarant’anni, e tutti con la stessa ragione sociale: non è così consueto nel mondo del lavoro di oggi – ha sottolineato il presidente Mario Spezia -. Siamo orgogliosi del percorso compiuto dal 1986 a oggi e dei risultati raggiunti».

«Tagliare il traguardo dei quarant’anni significa molto per noi – ha spiegato l’amministratore delegato Francesco Milza -. È il risultato di impegno, costanza e capacità di adattarsi ai cambiamenti. Anche di fronte a temi come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione, la valorizzazione delle competenze delle persone continuerà a essere l’elemento decisivo».

«Quello dell’assemblea è sempre un momento molto atteso – ha dichiarato il direttore generale Paolo Rebecchi -. Ci lasciamo alle spalle un’annata complessa ma positiva, grazie soprattutto all’impegno dei soci e dei coordinatori operativi. La capacità di lavorare insieme resta la nostra forza».

Quattro nuovi bandi dedicati ai soci

Accanto ai risultati economici, la Cooperativa ha presentato quattro nuovi bandi dedicati ai soci e alle loro famiglie: un’iniziativa di solidarietà a sostegno delle associazioni del territorio, tre posti convenzionati all’asilo nido Sant’Eufemia, il progetto “San Martino su due ruote” per incentivare la mobilità sostenibile e le tradizionali borse di studio per i figli dei soci.

«Il bando dedicato ai posti al nido rappresenta un sostegno concreto alla genitorialità e alla vita familiare dei nostri soci – ha evidenziato Margherita Spezia, responsabile Area Welfare e Diversity & Inclusion manager -. Continuiamo a sviluppare iniziative che mettano al centro il benessere delle persone e l’inclusione».

Durante il pomeriggio si sono svolte anche le premiazioni dei tornei di calcetto e volley della Cooperativa, e al termine a ogni socio è stata donata una borraccia serigrafata con il logo di San Martino, prodotta dalla Vetreria di Borgonovo e confezionata dalle socie lavoratrici della Cooperativa, e un pacchetto di semi da poter piantare.

L’assemblea si è conclusa confermando una fase di crescita e consolidamento per la Cooperativa San Martino, che guarda al futuro forte dei risultati raggiunti, della partecipazione dei propri soci e del legame con il territorio.

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