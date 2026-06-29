Bobbio, il Palio delle Contrade accende il borgo: dopo anni di “assenza” trionfa Porta Nova – FOTOGALLERY

Il grande caldo ha concesso un po’ di tregua grazie all’intervento di qualche nuvola e qualche goccia di pioggia. E anche quest’anno il tradizionale Palio delle Contrade di Bobbio ha trasformato il borgo della Val Trebbia in un teatro di colori, passione e sana competizione. Competizione vinta da Porta Nova, contrada che non centrava la vittoria da molti anni. Le premesse per un’inversione di marcia si erano intuite nel corso del sabato sera, quando la compagina contraddistinta dal colore rosso aveva trionfato nella complessa prova del tiro alla fune.

Per tutto il fine settimana le vie del centro storico sono state animate da tanti turisti e da un pubblico numeroso, accorso per assistere a una delle manifestazioni più sentite del territorio. Un evento che, anno dopo anno, mantiene vivo lo spirito di una tradizione che coinvolge l’intera comunità.

Per i contradaioli, infatti, il Palio non è soltanto una rievocazione storica, ma una sfida vissuta con grande agonismo: conquistare la vittoria rappresenta un motivo di orgoglio e appartenenza.

Il programma si è aperto sabato sera, come detto, con la tradizionale prova del Tiro alla fune, che ha subito acceso la rivalità tra le contrade.

La domenica è stata invece dedicata alle altre gare che hanno scandito la giornata: il Lancio dell’Uovo, il Tiro con l’Arco, la Corsa con le Ceste, il suggestivo Gioco del Segone, il sempre spettacolare Palo della Cuccagna e U Basar, prova conclusiva che ha richiamato l’attenzione di tantissimi spettatori.

Tra applausi, incitamenti e momenti di grande spettacolo, il Palio delle Contrade ha confermato ancora una volta il suo ruolo di appuntamento simbolo dell’estate bobbiese, capace di coniugare storia e spirito di comunità, richiamando visitatori da tutta la provincia e non solo.

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