Caldo estremo e asili nido, Tagliaferri (FdI): “Verificare subito la situazione nella provincia di Piacenza”

«Le criticità emerse in alcuni servizi educativi dell’Emilia-Romagna durante le recenti ondate di calore impongono una riflessione che riguarda l’intero territorio regionale. Per questo ho presentato un’interrogazione alla Giunta chiedendo di verificare quale sia la situazione degli asili nido della provincia di Piacenza e se le strutture siano adeguatamente preparate ad affrontare estati caratterizzate da temperature sempre più elevate.» Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

«Non parto dal presupposto che anche nel Piacentino esistano le medesime criticità emerse altrove. Proprio per questo ritengo necessario acquisire dati oggettivi. La prevenzione rappresenta il modo migliore per evitare che situazioni analoghe possano verificarsi anche nelle nostre comunità.»

L’interrogazione chiede alla Regione di fornire un quadro aggiornato delle strutture destinate ai servizi educativi 0-3 anni della provincia di Piacenza, verificando la presenza di impianti di climatizzazione, gli eventuali interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni, le risorse regionali disponibili e l’eventuale esistenza di segnalazioni da parte dei Comuni o dei gestori.

«I cambiamenti climatici non possono più essere considerati eventi eccezionali. Le ondate di calore sono ormai una realtà con cui dobbiamo confrontarci ogni estate. È quindi necessario programmare per tempo gli interventi utili a garantire ambienti sicuri e confortevoli ai bambini, agli educatori e a tutto il personale.»

Tagliaferri sottolinea come l’obiettivo dell’iniziativa non sia alimentare polemiche, ma promuovere una verifica preventiva.

«Chiedo semplicemente alla Regione di conoscere la situazione della provincia di Piacenza e di mettere gli enti locali nelle condizioni di programmare eventuali interventi prima dell’inizio del nuovo anno educativo. Quando si parla dei più piccoli, prevenire è sempre la scelta migliore».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy