La Sagra della Pasta Frolla a Pecorara: tradizione, divertimento e oltre 300 in cammino con le lanterne

Dal 1969 la Sagra della Torta di Pasta Frolla accende il primo fine settimana di agosto a Pecorara aprendo di fatto il mese delle ferie e del riposo, ma anche dello stare insieme, della comunità e del divertimento. Una tradizione che si rinnova, anno dopo anno, e che ha trovato nell’ultimo periodo nuovo impulso per volere dell’Amministrazione comunale – di Pecorara prima e di Alta Val Tidone ora – insieme alla Pro Loco di Pecorara, ai volontari, associazioni e privati che confezionano un fine settimana di eventi uniti dal filo rosso del tradizionale dolce.

Proprio gli stand della vendita della torta, animati da tanti giovani con maglietta celebrativa, hanno fatto da cornice al taglio del nastro, con il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini che ha evidenziato il valore “delle radici nel mantenere viva l’identità di una comunità”.

“Grazie al lavoro e alla passione di tanti – ha detto – anche quest’anno abbiamo dato vita a un fine settimana di eventi che uniscono il nostro passato con il futuro”.

Dopo il taglio del nastro, la visita delle autorità alla mostra diffusa che racconta con pannelli fotografici la storia della sagra tra torta, musica, balli e giochi popolari. Proprio questi ultimi hanno aperto il pomeriggio con simpatiche, avvincenti e partecipate sfide a tiro alla fune, corsa con i sacchi e braccio di ferro. Il tutto prima della attesa Marcia con le Lanterne.

Giunta alla XV edizione, la camminata permette di percorrere un pittoresco tratto lungo l’antica via dei Feudi Imperiali da Montemartino a Pecorara, con sosta a Vallerenzo dove oltre al ristoro offerto dalla Pro Loco di Pecorara, vengono distribuite le lanterne per l’ultimo fiabesco tratto nel bosco fino a Pecorara. Oltre 300 anche quest’anno i partecipanti, venuti da diverse parte del nord Italia per partecipare al singolare appuntamento curato da Andrea Braga ed Elia Messina con la collaborazione della Pro Loco di Montemartino, oltre che dell’ASD Marciatori Alta Val Tidone.

In serata gli stand enogastronomici della Pro Loco di Pecorara hanno accompagnato al concerto dell’Orchestra Bagutti. La giornata della Sagra della Torta di Pasta Frolla ha chiuso un fine settimana che nel piccolo borgo dell’Alta Val Tidone ha visto, venerdì, il partecipato concerto “Pensieri e Parole”, nell’ambito del Valtidone Festival, dedicato alle canzoni di Lucio Battisti con Peppe Servillo, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri, la cosiddetta piccola nazionale italiana del jazz, alle prese con un monumento della canzone italiana. Mentre sabato sera la scatenata festa per i nati negli anni 60 e non solo con lo spettacolo musicale Disco Story di Francesco Vaccari.

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