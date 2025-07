Torna alla grande il Bobbio Film Festival, dal primo al 10 agosto: Marcorè, Comencini, Mastandrea e tanti altri ospiti – AUDIO

Dal 1° al 10 agosto 2023 torna nella splendida cornice del borgo di Bobbio l’atteso appuntamento estivo con il Bobbio Film Festival, che giunge quest’anno alla sua ventottesima edizione. Il programma è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a Piacenza presso il Salone di Palazzo Rota Pisaroni.

Un ricco programma di proiezioni e incontri

Il Festival, nato da un’idea di Marco Bellocchio nel 1995, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi(e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del corso di critica cinematografica “Il Critico cinematografico: dalla visione alla recensione”: giovani perlopiù universitari, selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio le lezioni tenute da Anton Giulio Mancino e che compongono la giuria del Festival.

L’edizione 2025 vedrà inoltre a Bobbio anche una parte importante del progetto di Fondazione di Piacenza e Vigevano “Bottega XNL -Fare Cinema” (il percorso di alta formazione in regia cinematografica che vede “Maestro” per il 2025 Francesca Comencini) e un ciclo di lezioni intensive del corso di sceneggiatura “Lo Sceneggiatore: scrivere per il cinema” (tenuto da Valia Santella e Bruno Oliviero e partito ad aprile al secondo piano di XNL Piacenza).

Gli incontri dopo le proiezioni saranno moderati dal critico cinematografico Enrico Magrelli.

Il festival e il progetto Fare Cinema

“Anche quest’anno la progettualità del Bobbio Film Festival coniuga la visione dei film, la fruizione culturale, all’alta formazione con la compresenza a Bobbio durante il festival del progetto Fare Cinema che trasforma il borgo in un set a cielo aperto, del corso di critica cinematografica che vede i corsisti diventare giuria del festival e del corso di sceneggiatura– commenta Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema – Per quanto riguarda il cartellone, che comprende, come da tradizione, opere prime e film di maestri, voglio ringraziare naturalmente Marco Bellocchio, Pier Giorgio, Elena Bellocchio e Simone Gattoni e, per il sostegno tutti i rappresentanti degli enti coinvolti, a partire da Roberto Reggi presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Gessica Allegni assessora regionale alla Cultura, nonché il sindaco di Bobbio e il Ministero”.

Fondazione Fare Cinema e Bottega XNL

Il Festival è strettamente legato all’ormai storica progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, in collaborazione con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e soprattutto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, la realtà presieduta da Roberto Reggi con cui Fondazione Fare Cinema ha stretto un’importante sinergia in seno al progetto Bottega XNL, luogo di ispirazione rinascimentale in cui grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani Allievi che desiderano fare di queste arti il proprio mestiere.

“Grazie al Maestro Marco Bellocchio e a Fondazione Fare Cinema – ha ribadito Mario Magnelli vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – con cui abbiamo una piena comunione di intenti” unendosi alla soddisfazione del sindaco di Bobbio Roberto Pasquali che ha ringraziato Marco Bellocchio e Fondazione Fare Cinema e ha ribadito l’importanza di una manifestazione storica che crea indotto e che fa da volano al turismo culturale di Bobbio.

Il programma

Le proiezioni del Festival si tergono come sempre nella splendida cornice storica del Chiostro di San Colombano e prevedono ogni sera l’incontro dopo il film con i registi e gli artisti ospiti. Il Festival si apre il 1° agosto con la proiezione alle 21.15 del pluripremiato Vermiglio di Maura Delpero, al termine della quale la regista dialogherà con il pubblico del Chiostro di San Colombano.

Il 2 agosto sarà il turno di Nonostante di Valerio Mastandrea poi ospite dell’incontro.

Domenica 3 Gianluca Jodice presenterà al pubblico del Festival il suo Le deluge. Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, mentre lunedì 4 agosto toccherà a Ciao Bambino opera prima di Edgardo Pistone, poi sul palco di Bobbio.

Il 5 agosto i Manetti Bros. presenteranno il loro U.S. Palmese, mentre Lorenzo Pullega sarà protagonista della serata del 6 agosto con L’oro del Reno.

Il 7 agosto sul palco del Festival sarà per la prima volta a Bobbio Neri Marcorè, come regista e attore del suo Zamora. Protagonista ai Nastri d’Argento con ben 5 riconoscimenti, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini sarà invece proiettato l’8 agosto, seguito dall’incontro con la regista accompagnata da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano.

Sabato Mario Martone presenterà insieme alla sceneggiatrice Ippolita Di Majo il suo Fuori mentre domenica 10 agosto l’ultimo film in programma sarà Campo di battaglia con l’incontro con il regista Gianni Amelio.

La serata del 10 agosto ospiterà anche cerimonia di consegna del Gobbo d’Oro, assegnato dai giovani partecipanti del corso di critica cinematografica e degli altri riconoscimenti del Bobbio Film Festival.

Tutte le proiezioni si tengono nel Chiostro di San Colombano e hanno inizio alle 21.15.

Info www.fondazionefarecinema.it

