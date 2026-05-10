Successo per la terza edizione Torneo Volley Cooperativa San Martino

Si è svolta ieri, sabato 9 maggio, la terza edizione del Torneo femminile di volley organizzato da Cooperativa San Martino, un appuntamento ormai atteso e partecipato dal team e dalle atlete che conferma ancora una volta l’impegno della Cooperativa nella promozione della parità di genere, dello spirito di squadra e del benessere aziendale.
L’iniziativa nasce nel 2024, sull’onda dell’ottenimento della Certificazione per la parità di genere, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e condivisione anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.
Il torneo, ospitato come da tradizione al palazzetto dello sport di Gossolengo, ha coinvolto giocatrici e tifosi per un pomeriggio allegro e divertente, all’insegna dello sport, del benessere e della partecipazione.
Una competizione amichevole ma di anno in anno più dinamica e combattuta, e per la quale le squadre si sono allenate per mesi, ritrovandosi in orario extra-lavorativo e stringendo legami sempre più solidi.
Spiega Margherita Spezia, Diversity e Inclusion Manager di San Martino e referente proprio per la certificazione di parità di genere, oltre che giocatrice in campo insieme alle colleghe per il terzo anno consecutivo: «L’appuntamento annuale con il Torneo di volley rappresenta per noi molto più di una parentesi sportiva: è un’occasione importante per dare valore alla parità di genere, promuovere concretamente una cultura aziendale basata su inclusione, collaborazione e benessere. Partecipare al torneo, dentro e fuori dal campo, ha un grande significato: esprime quanto questa Certificazione non sia solo un riconoscimento formale, ma un impegno quotidiano che si traduce in opportunità reali di condivisione, crescita e squadra. E veder crescere anno dopo anno la partecipazione e l’entusiasmo di tutti è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta».
Quest’anno a conquistare la medaglia d’oro è stata la squadra “VDC Gang”, la squadra degli uffici di via Don Carozza, per la prima volta sul gradino più alto del podio, seguita da “Rompa mia i pack” al secondo posto e da “Le infrangibili” in terza posizione. A premiare le giocatrici il Presidente Mario Spezia e Salvatore Scafuto, referente dell’Ufficio Soci, che ha partecipato attivamente all’organizzazione del Torneo.
L’iniziativa ha come sempre raccolto soddisfazione da tutti i vertici della Cooperativa: l’entusiasmo di giocatrici e spettatori ha visto i commenti positivi anche dell’Amministratore Delegato Francesco Milza e del Direttore Generale Paolo Rebecchi, che hanno ribadito il valore di momenti come questo nel favorire relazioni, collaborazione e partecipazione all’interno della realtà cooperativa.