Settimio Lucci lancia una nuova Academy assieme all’ex compagno Turrini: l’Accademia Tecnica Football

Meno di un mese fa l’ex calciatore del Piacenza Calcio aveva lasciato l’incarico di Responsabile Metodologico del Settore giovanile biancorosso, ma in un momento in cui in tanti si riempiono la bocca di buoni propositi per rilanciare il calcio dal basso e dai giovani lui è passato ai fatti ed ha fondato una nuova Academy assieme all’ex compagno di squadra Francesco Turrini e a Giovanni Villani. Si chiama Accademia Tecnica Football e, come dice il nome stesso, mira a potenziare le qualità tecniche dei singoli in un momento storico dove, purtroppo, anche a livello giovanile queste vengono spesso messe in secondo piano a favore della tattica.

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