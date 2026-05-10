Una serata speciale per VAP: devoluti i proventi dei biglietti all’Hospice Casa di Iris, raccolti 3000 €

Un’ultima giornata di stagione regolare davvero unica nel suo genere per la Volley Academy Piacenza con l’accento non solo sui risultati sportivi nelle categorie seniores – con la salvezza in serie C del gruppo under 16 e l’accesso ai playout salvezza delle under 18 in B2 – ma anche e soprattutto sulla solidarietà e sulla beneficenza che hanno accompagnato le partite casalinghe al Palazzetto dello Sport di San Nicolò dallo scorso ottobre.

La società del presidente Corrado Marchetti aveva infatti deciso di devolvere tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per le partite di serie C e B2 all’Hospice Casa di Iris con il presidente Sergio Fuochi che nella conferenza stampa di inizio stagione lo scorso settembre aveva sottolineato l’importanza dell’iniziativa ringraziando l’Academy per l’impegno profuso: un impegno che si è concretizzato con una donazione di 3000 €.

A suggellare la vicinanza di VAP al territorio e alla comunità piacentini la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ribadendo come lo sport, quando sa andare oltre il campo, diventa davvero comunità, vicinanza e responsabilità. La mission di VAP, “atlete e persone migliori”, è chiara e questa donazione è ulteriore testimonianza dell’impegno della società anche fuori dal campo di gioco.

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