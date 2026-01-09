Borgonovo, la Sindaca Patelli: “Un 2025 di grande partecipazione, nel 2026 la sfida è aprire il nuovo asilo nido” – AUDIO

Borgonovo, la Sindaca Patelli: “Un 2025 di grande partecipazione, nel 2026 la sfida è aprire il nuovo asilo nido”. Lo ha detto la prima cittadina a Radio Sound.

Per Borgonovo il 2025 è stato un anno di grande partecipazione, soprattutto da parte del mondo delle associazioni di volontariato. In particolare perché si è portato a termine il progetto Borgonovo Cardioprotetto, iniziativa promossa proprio dalle associazioni. Al Comune è stato chiesto di essere a capofila di questa iniziativa condivisa per aumentare il numero di defibrillatori attivi in tutta Borgonovo, comprese le frazioni.

Assieme alle associazioni è stato costruito un grande calendario eventi e con una raccolta fondi nell’arco di pochi mesi, tra la primavera e l’estate, siamo riusciti ad acquistare tre nuovi defibrillatori già posizionati, uno nella frazione di Castelnuovo, uno nella frazione di Fabiano e uno in centro al centro pensionati. In questo modo siamo passati ad avere nel complesso 27 defibrillatori sia sul capoluogo e sia nelle frazioni.

La Sindaca Patelli, dal suo insediamento, ha sempre percorso la strada del dialogo con i suoi cittadini, anche in un momento storico sicuramente complicato per i comuni alle prese con fondi non sempre sufficienti per riuscire a coprire tutte le necessità di un territorio.

Si tratta di un percorso di ascolto e dialogo che sicuramente richiede tanto impegno, tanta forza e tanto coraggio anche perché, è corretto dirlo, non sempre si riesce a rispondere a tutte le richieste dei cittadini. Comunque ascoltare e aprirsi, ti mette comunque in gioco. Però bisogna far capire alle persone che non sempre l’amministrazione riesce ad arrivare dappertutto, ma con la collaborazione delle associazioni, dei privati cittadini e delle scuole si riesce davvero a fare tanto in un paese.

La sfida più grande per Borgonovo nel 2026 è terminare il cantiere del nuovo asilo nido aprendo le porte a questa struttura in bioedilizia. L’opera permetterà di ampliare l’attuale asilo nido grazie dando una risposta importante a Bognonovo e alla Val Tidone.

Un’altra grande sfida – conclude la Sindaca Patelli – che stiamo portando avanti insieme anche ad altri comuni è il passaggio alla nuova raccolta rifiuti.

