Un cane vaga sulla strada per Muradolo, pericolo per lui e per gli automobilisti: i carabinieri evitano il peggio

Il cane vagava lungo la strada per Muradolo, mettendo in pericolo sé stesso e gli automobilisti. La gazzella del Radiomobile lo ha recuperato e riconsegnato al proprietario. Momenti di apprensione nella mattinata del 27 maggio, intorno alle 7:30, lungo la strada per Muradolo, nel territorio di Pontenure, dove un cane vagante stava creando una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito. L’animale si muoveva lungo una carreggiata non particolarmente ampia, con il rischio concreto di provocare brusche manovre, rallentamenti improvvisi o incidenti.

A notare la scena è stata una donna al volante che, preoccupata per le possibili conseguenze sia per il cane sia per gli utenti della strada, ha immediatamente contattato il 112, segnalando la presenza dell’animale in condizioni di pericolo.

La richiesta di intervento è stata raccolta dalla Centrale Operativa, che ha inviato sul posto una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piacenza. I militari, giunti rapidamente lungo la strada, hanno individuato il cane e si sono adoperati per avvicinarlo con cautela, evitando che potesse spaventarsi ulteriormente e correre in mezzo alla carreggiata. Con pazienza e attenzione, i carabinieri sono riusciti a recuperarlo e a tranquillizzarlo, mettendo così in sicurezza sia l’animale sia la circolazione stradale.

Da successivi accertamenti è emerso che il cane, Antonio, si era allontanato da una cascina della zona, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. I militari sono quindi riusciti a rintracciare il proprietario, che è stato avvisato e ha raggiunto il luogo dell’intervento per riprendere con sé l’animale.

L’episodio si è concluso senza conseguenze, grazie alla tempestiva segnalazione dell’automobilista e al pronto intervento dei carabinieri del Radiomobile, ancora una volta impegnati non solo nella prevenzione e nel controllo del territorio, ma anche nella gestione di situazioni quotidiane che possono trasformarsi rapidamente in pericoli concreti per la sicurezza pubblica.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy