Cremona Pride, l’Arcigay piacentina organizza la partecipazione: tutte le informazioni

Sabato 30 maggio si terrà il Cremona Pride. Il Direttivo di Arcigay Piacenza Lambda organizza la partecipazione.

LA NOTA DELL’ARCIGAY

La manifestazioni per i diritti LGBTI+, per rivendicare la libertà di essere e di amare e contro le discriminazioni sfilerà pacifica e colorata tra le vie della città lombarda a noi vicina.

Come Arcigay Piacenza Lambda offriamo la possibilità di andare tutt* insieme a Cremona in auto. L’appuntamento è presso il Parcheggio Cheope di Piacenza in via IV Novembre alle ore 14:15 di Sabato 30 Maggio. Partenza un quarto d’ora dopo con le auto disponibili. Rientro in auto a Piacenza al parcheggio Cheope a conclusione della parata.

Vi aspettiamo per trascorre un pomeriggio di diritti e di libertà assieme a noi!

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