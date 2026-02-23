Con Leonardo Lidi e Lella Costa prende il via Bottega XNL-Fare Teatro: “Nel segno di Medea, figura che ancora tocca nervi scoperti” – AUDIO

Leonardo Lidi e Lella Costa danno ufficialmente il via alla nuova edizione di Bottega XNL-Fare Teatro, il progetto di punta delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL Piacenza, ideato e diretto da Paola Pedrazzini. Lidi, infatti, sarà il nuovo “maestro di bottega” per il corso 2026. Lidi, regista di origini piacentine si cimenterà insieme ai nuovi, giovani corsisti in una rilettura della Medea di Euripide. Proprio Medea, la follia d’amore, è stata al centro dell’evento speciale che si è tenuto stasera, lunedì 23 febbraio a XNL, evento dal titolo: “Aspettando Medea. La ferita dell’amore fatale / La tragedia di Euripide dal mito alla scena”.

“Raccontare attraverso le tragedie come siamo ancora oggi”

“C’è un legame sicuramente con Baccanti nel senso che se lì avevamo un dio che scatenava una festa che poi finisce anche lì in tragedia, quest’anno quello stesso dio dell’amore scatena la tragedia vera e propria. Quindi andiamo nell’indicibile, in quello che non si può dire: compiere un infanticidio così e andarsene su questo carro al lato del sole”.

“Sicuramente ci sarà una visione contemporanea non tanto per partire dalla cronaca ma soprattutto perché la grandezza di Euripide è quello di raccontare attraverso le tragedie come siamo ancora oggi, come siamo fatti. Quindi il pensiero sta proprio lì, nel mettere al centro l’amore un’altra volta, questa volta un amore sicuramente più nero”, commenta Leonardo Lidi.

Un teatro che guarda alle giovani generazioni

“Cerco sempre di conoscere le nuove generazioni, anche di spettatori, chi sono, a chi dobbiamo dedicare il nostro tempo e il nostro pensiero in teatro, se non alle nuove generazioni. In questo mi sento molto vicino al progetto di Bottega proprio perché le energie si incentrano rispetto a chi inizia un percorso”.

“Quindi questo concederà al teatro e allo spettacolo di essere contemporaneo perché fatto da chi ha le mani conficcate nel presente e ci può raccontare la propria contemporaneità. Piuttosto che pensare come snellire o come rendere più agile una tragedia, chiediamo ai giovani e chiediamo ai ragazzi che cosa vogliono dal teatro e cerchiamo di seguire le loro intuizioni”.

Lella Costa: “Medea tocca nervi scoperti”

Ed è stata appunto Lella Costa l’ospite d’onore per quella che potremmo definire la serata inaugurale di questa nuova edizione di Bottega XNL-Fare Teatro. Lungo il suo percorso artistico l’amatissima attrice italiana si è confrontata con tante eroine dagli amori tragici, ha dato voce a stupende, modernissime figure femminili, reali o letterarie, sempre attraverso la sua cifra ironica e dissacrante e la sensibilità che la contraddistingue.

“Medea è uno dei personaggi archetipici che forse ci ha influenzato e ha affascinato tantissimi autori”, commenta Lella Costa. “Credo che tocchi anche dei nervi scoperti in noi: l’immagine della donna che uccide i propri figli che noi vediamo succedere anche molto recentemente è qualcosa che ci turba profondamente, una specie di gesto intollerabile. Ma chissà come è andata veramente. Medea è sicuramente una donna che ha pagato un prezzo altissimo per amore, per il suo talento e per il suo eros e questo è qualcosa su cui non possiamo smettere di interrogarci: le donne che pagano prezzi troppo alti per le loro scelte e la dipendenza d’amore. Sembrano queste le caratteristiche di Medea che la rendono come se fosse un personaggio storico reale, mentre è frutto del mito e questa è davvero la magia straordinaria dei classici”.

Il progetto Bottega XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

