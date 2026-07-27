Ziano, Casa Alba diventa una comunità interculturale e intergenerazionale al femminile

Casa Alba, a Ziano Piacentino, che nasce come condominio solidale per accogliere donne in difficoltà abitativa e sociale, spesso insieme ai loro bambini, oggi diventa una comunità interculturale e intergenerazionale al femminile. Un luogo dove donne con età, storie e culture diverse vivono vicine, si aiutano e ritrovano dignità e sicurezza.

La nota stampa

Alcuni appartamenti saranno dedicati a donne anziane autosufficienti, o con lievi fragilità, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa ma desiderano vivere in un luogo protetto, sereno e umano. Casa Alba non offre solo un alloggio. Offre una quotidianità più sicura, più calda, meno sola.

Le donne più giovani, accolte nella Casa, saranno formate per offrire piccoli aiuti quotidiani alle ospiti anziane: presenza, ascolto, accompagnamento e supporto pratico. Per loro sarà anche un’occasione concreta di reintegrazione sociale: sentirsi utili, assumere responsabilità, ricevere un piccolo sostegno economico.

In pratica: vivere, aiutare, lavorare e ricostruirsi nello stesso luogo.

Le ospiti anziane, a loro volta, porteranno esperienza, memoria, saggezza, relazione, opportunità collaborative e la loro fragilità: una fragilità “istruttiva” che insegna attenzione, pazienza e cura. Ognuna dà qualcosa. Ognuna riceve qualcosa.

Metodo Armonia: occhi, orecchi e cuore

La formazione delle donne più giovani è realizzata in collaborazione con lo staff del Metodo Armonia®. Un approccio profondamente umanizzante alla cura: insegna a vedere, ascoltare, percepire, rispettare e valorizzare la persona fragile. Non è solo tecnica. È attenzione. È presenza. È capacità di stare accanto.

Autonomia, sicurezza, calore

Per le ospiti anziane, Casa Alba è una soluzione protetta ma non chiusa. Ogni donna mantiene i propri ritmi, il proprio spazio e la propria autonomia, sapendo però di non essere sola.

La presenza di giovani donne e bambini crea un ambiente vivo, familiare, naturale. Un luogo dove la solitudine può lasciare spazio alla compagnia.

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