Inchiesta appalti in Val Trebbia, prime sentenze e otto rinvii a giudizio

A oltre quattro anni dall’indagine che nel febbraio 2022 coinvolse amministratori pubblici, tecnici e imprenditori del Piacentino, arriva un primo passaggio giudiziario. Nell’udienza preliminare del 15 settembre sono state definite alcune delle posizioni degli imputati, mentre per altri otto è stato disposto il rinvio a giudizio.

L’inchiesta, esplosa a pochi mesi dalle elezioni comunali di Piacenza, aveva avuto un forte impatto sul mondo politico e sulla pubblica amministrazione locale. Complessivamente erano finite sotto indagine 35 persone e gli arresti erano stati 11, tra sindaci, dirigenti e tecnici pubblici e imprenditori.

Per gli imputati che avevano optato per il rito abbreviato sono arrivate le prime sentenze. L’imprenditore Mauro Grilli è stato assolto, mentre Stefano Pozzoli, già dirigente della Provincia di Piacenza, è stato condannato a tre anni per turbativa d’asta e corruzione. Il difensore di Pozzoli, l’avvocato Franco Livera, ha già annunciato che la sentenza sarà impugnata in appello.

Si è invece conclusa con un patteggiamento a 5 mesi e 24 giorni la posizione di Claudia Borré, ex vicesindaco di Zerba.

Il giudice ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di Mauro Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella scomparso nell’agosto del 2025. Analogo provvedimento è stato adottato per Loredana Zilioli, funzionaria della Provincia che aveva scelto il rito ordinario.

Per gli altri imputati destinati al dibattimento il procedimento proseguirà invece davanti al giudice: la prima udienza è stata fissata per il 17 dicembre.

A processo andranno l’imprenditore Nunzio Susino; Massimo Castelli, ex sindaco di Cerignale; Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio; Carlobruno Labati, tecnico del Comune di Ferriere; l’imprenditore Giovanni Mozzi. Oltre a loro anche i tecnici Romano Platè, Roberto Raffo e Claudio Tirelli.