Ferragosto insolito alla scoperta della città “stellata”, il 15 agosto a Piacenza

L’Ufficio Iat-R del Comune di Piacenza propone un appuntamento ferragostano dedicato a chi, venerdì 15 agosto, vorrà partecipare a una passeggiata pomeridiana nel centro storico alla scoperta della città “tra cielo e stelle”. La visita, realizzata in collaborazione con le guide turistiche del territorio, si terrà tra le 17 e le 18.30 e seguirà il filo conduttore degli astri, alla ricerca di storie urbane che ne parlino o che li raffigurino tra antichi palazzi, chiese e monumenti.

Punto di ritrovo, il civico 7 di piazza Cavalli, all’esterno dello sportello di accoglienza turistica. La prenotazione è consigliata, rivolgendosi a iat@comune.piacenza.it o telefonando allo 0523-492001. Il costo di partecipazione è di 10 euro, gratuito per i minori di 12 anni e con tariffa ridotta a 8 euro sia per gli ospiti degli alberghi aventi sede in città, sia per i possessori del biglietto per uno degli eventi della rassegna Summer Cult 2025 conclusasi da poco (compresi gli spettacoli andati in scena nel mese di giugno).