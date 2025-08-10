Ferragosto insolito alla scoperta della città “stellata”, il 15 agosto a Piacenza

L’Ufficio Iat-R del Comune di Piacenza propone un appuntamento ferragostano dedicato a chi, venerdì 15 agosto, vorrà partecipare a una passeggiata pomeridiana nel centro storico alla scoperta della città “tra cielo e stelle”. La visita, realizzata in collaborazione con le guide turistiche del territorio, si terrà tra le 17 e le 18.30 e seguirà il filo conduttore degli astri, alla ricerca di storie urbane che ne parlino o che li raffigurino tra antichi palazzi, chiese e monumenti.
Punto di ritrovo, il civico 7 di piazza Cavalli, all’esterno dello sportello di accoglienza turistica. La prenotazione è consigliata, rivolgendosi a iat@comune.piacenza.it o telefonando allo 0523-492001. Il costo di partecipazione è di 10 euro, gratuito per i minori di 12 anni e con tariffa ridotta a 8 euro sia per gli ospiti degli alberghi aventi sede in città, sia per i possessori del biglietto per uno degli eventi della rassegna Summer Cult 2025 conclusasi da poco (compresi gli spettacoli andati in scena nel mese di giugno).
Si ricorda inoltre che il Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana 17, riserva a chi segue una delle visite guidate organizzate dallo Iat-R un buono sconto del 10%, che può essere ritirato presso l’Ufficio al momento del pagamento. Questi gli orari estivi del Mercato: martedì e venerdì dalle 16 alle 20 (con apertura sino alle 22 per l’area ristoro), sabato dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20, con orario continuato dalle 9 alle 22 per l’area ristoro.