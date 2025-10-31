Fiorenzuola-Real Formigine: 3 punti importanti da conquistare per i rossoneri

Segui Fiorenzuola-Real Formigine LIVE, domenica dalle 14:30, in diretta su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita il Real Formigine, gara valida per l’11esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.

Fiorenzuola a -5 dalla vetta

I rossoneri, dopo il pareggio a reti inviolate nel turno infrasettimanale contro il Nibbiano Valtidone, sono a 5 lunghezze dal primo posto occupato dalla Pontenurese.

Questo grazie alla vittoria, proprio della Pontenurese ai danni dell’Agazzanese nell’altro derby della 10° giornata. In generale il Fiorenzuola ha allungato la striscia positiva a 4 risultati utili consecutivi e vuole proseguire in casa ritrovando i 3 punti contro una squadra che, sulla carta, parte nettamente sfavorita.

Real Formigine reduce da 2 vittorie consecutive

Gli ospiti di mister Mezzetti arrivano al Pavesi, però, dopo due vittorie di fila (1-0 in casa contro Torre di Castelli e il successo esterno sul campo della Bobbiese). Questi 6 punti nelle ultime 2 hanno permesso ai modenesi di allontanarsi dalla zona retrocessione e raggiungere il 13esimo posto (ultimo a rischio playout). Il Real Formigine vorrà sorprendere ancora cercando di strappare punti, importanti quanto insperati, anche al Velodromo Pavesi.

