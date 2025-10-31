Fiorenzuola-Real Formigine: 3 punti importanti da conquistare per i rossoneri

31 Ottobre 2025 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Fiorenzuola-Real Formigine
Piacenza 24 WhatsApp

Segui Fiorenzuola-Real Formigine LIVE, domenica dalle 14:30, in diretta su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita il Real Formigine, gara valida per l’11esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.

Coop San Martino

Fiorenzuola a -5 dalla vetta

I rossoneri, dopo il pareggio a reti inviolate nel turno infrasettimanale contro il Nibbiano Valtidone, sono a 5 lunghezze dal primo posto occupato dalla Pontenurese.
Questo grazie alla vittoria, proprio della Pontenurese ai danni dell’Agazzanese nell’altro derby della 10° giornata. In generale il Fiorenzuola ha allungato la striscia positiva a 4 risultati utili consecutivi e vuole proseguire in casa ritrovando i 3 punti contro una squadra che, sulla carta, parte nettamente sfavorita.

Real Formigine reduce da 2 vittorie consecutive

Gli ospiti di mister Mezzetti arrivano al Pavesi, però, dopo due vittorie di fila (1-0 in casa contro Torre di Castelli e il successo esterno sul campo della Bobbiese). Questi 6 punti nelle ultime 2 hanno permesso ai modenesi di allontanarsi dalla zona retrocessione e raggiungere il 13esimo posto (ultimo a rischio playout). Il Real Formigine vorrà sorprendere ancora cercando di strappare punti, importanti quanto insperati, anche al Velodromo Pavesi.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound