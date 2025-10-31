Startup Competition “Il Valore dell’Acqua 4.0” otto le soluzioni proposte all’insegna di innovazione e sostenibilità

Si è svolta giovedì 30 ottobre la sesta edizione della Startup Competition “Il Valore dell’Acqua 4.0”, un’iniziativa di Urban Hub Piacenza a cui hanno partecipato il Consorzio di Bonifica di Piacenza insieme al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e alla Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Piacenza), con il supporto di Startupiacenza (incubatore e acceleratore di startup), ART-ER (Società consortile dell’Emilia Romagna per lo sviluppo dell’innovazione) e IN-ER (Incubators Network of Emilia-Romagna). L’evento si è svolto a Piacenza Expo, all’interno di “Aquawatt”, la mostra-convegno dedicata al mondo dell’idroelettrico e delle energie rinnovabili.

Organizzatore della competition Urban Hub Piacenza, rappresentato da Laura Casali e da Marco Bezzi, responsabile dei programmi di incubazione e accelerazione per startup che ha condotto l’iniziativa.

Asfidarsi otto startup con alto profilo e idee innovative attuabili sul nostro territorio e replicabili in altri contesti, selezionate dopo una significativa selezione. Ambiti di applicazione: efficientamento energetico, contrasto all’inquinamento da materiali plastici, sistemi per l’agricoltura di precisione, monitoraggio del territorio e delle infrastrutture.

Vincitrice è Energyminer, una startup tedesca con base anche in Italia che sta sviluppando una nuova forma di energia idroelettrica con centrali rispettose della fauna ittica. Gli impianti proposti galleggiano sul fiume, sono modulari e scalabili e funzionano in banco. La tecnologia fornisce energia in modo continuo, giorno e notte, tutto l’anno, dai corsi d’acqua a flusso libero, colmando così il divario tra le energie rinnovabili fluttuanti e la reale capacità di carico di base.

Buoni i riscontri della commissione giudicatrice composta da: Raffaella Zucaro, Direttrice di Anbi Emilia Romagna e CER; Luigi Bisi, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza; Francesco Cavazza, Responsabile dell’area di ricerca del CER; il prof. Alberto Cavazzini, Responsabile scientifico del CREA; Antonio Totaro, Funzionario del Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione della Regione Emilia Romagna.

Claudio Gandolfi, Professore Ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano; Stefano Amaducci, Professore Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali sostenibili della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Piacenza); Alberto Mariani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Raineri – Marcora”.

“Alcune delle startup in gara – ha commentato Luigi Bisi Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza – hanno presentato soluzioni importanti che meritano di essere portate agli occhi di chi può essere un investitore o di chi, come il Consorzio, può essere un utilizzatore finale, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture senza sostenere costi. A volte, però, nonostante siano innovazioni affascinanti, ci si scontra con la reale applicabilità e implementazione. L’aver coinvolto anche il CER, l’ANBI e l’ANBI Emilia Romagna permette di avere una visione su scala nazionale”.

Per Raffaella Zucaro, Direttrice di ANBI ER e CER e Francesco Cavazza Responsabile dell’area di ricerca del CER, si è trattato di una competition di buon livello: “Le idee presentate affrontano tematiche diverse tra loro e con un importante valore innovativo che, in alcuni casi potrebbe essere replicato sia all’Acqua Campus del CER sia in altri contesti consortili, la cui attività mira a garantire una gestione sempre più efficace e che punta alla prevenzione”.

Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Campus di Piacenza), da sempre sensibile all’innovazione e alla dimensione dell’imprenditorialità giovanile, è intervenuto il Prof. Stefano Amaducci : “È stata una competition stimolante di cui riporterò gli esiti al mondo accademico. La porta dell’Università è sempre aperta, anche nell’ottica di individuare sinergie utili a queste startup, perché possano continuare con la ricerca sperimentale e lo sviluppo tecnologico delle loro idee. In Cattolica diversi team di ricercatori portano avanti studi nazionali e internazionali per sostenere la transizione ecologica e siamo senz’altro aperti alla promozione e al sostegno delle startup innovative.”

Hanno concorso con la vincitrice: eMomentum, una startup di Milano che sviluppa sensoristica utile all’individuazione dei malfunzionamenti di pompe e motori. RiverCleaning Srls (seconda classificata), startup vicentina che integra sensoristica multimodale (strumenti per la propagazione del suono sott’acqua e telecamere multispettrali), automazione e algoritmi elaborati dall’Intelligenza Artificiale, per identificare e separare in tempo reale plastica e detriti organici. eWorking, startup di Pescara che grazie all’Intelligenza Artificiale, personalizza la formazione del personale di enti e aziende adattando i contenuti da esporre. Neft Drone, startup di Milano che con droni industriali e modelli 3D interoperabili con altri software, conduce ispezioni di dighe, condotte e spazi confinati. Avacam, startup di Mantova che analizza e monitora movimenti franosi del terreno scattando immagini in timelapse, restituendo mappe di cambiamento e previsioni in tempo reale.

Plantvoice, startup di Bolzano, che ha sviluppato un biosensore brevettato che legge in tempo reale la linfa vegetale, rivelando stress idrico, nutrizionale o da patogeni. Hestia Technologies, startup di Piacenza che ha sviluppato Centinel, una piattaforma che ricrea una copia digitale in tempo reale dello spazio aereo e perimetrale attorno a infrastrutture strategiche, trasformando la sicurezza da semplice sorveglianza a comprensione cognitiva dello spazio in tempo reale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy