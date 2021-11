Pro Patria Fiorenzuola, Tabbiani: “Vittoria di mentalità, ora il derby” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani trova un’importantissima vittoria contro la Pro Patria: a decidere il match la rete al 94esimo di Palmieri che permette ai rossoneri di spezzare il trend negativo in trasferta.

Una grande prova di solidità, attenzione e capacità di soffrire per il Fiorenzuola, che ora può concentrarsi sul tanto atteso derby contro il Piacenza.

Il mister dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND, per analizzare la partita.

Una vittoria molto importante, di mentalità

In un campionato così equilibrato ogni vittoria diventa importante perchè si superano tante concorrenti e, visto la difficoltà in generale di ottenere i 3 punti, questo successo è molto pesante.

Siamo molto contenti di averlo raggiunto e nel modo in cui lo abbiamo fatto. Luca Tabbiani

Migliorati nella capacità di soffrire

L’aspetto in cui siamo più migliorati è l’aver capito che ci sono varie fasi all’interno della stessa partita: è impensabile poter dettare i ritmi per 90 minuti in un campionato dove ci sono tante squadre molto forti come questo.

La squadra ha imparato che spesso serve aspettare e soffrire, per poi riprende ad attaccare e cercare di vincere le partite: in questo sento che siamo molto migliorati. Luca Tabbiani

Ora il derby per fare la storia

Il Fiorenzuola fino ad oggi non aveva mai affrontato il Piacenza tra i professionisti e, in una partita ufficiale di campionato, non ha mai vinto.

Non può essere una partita come le altre e noi, anche se ovviamente partiamo sfavoriti dal pronostico, cercheremo di fare tutto il possibile per vincere e fare la storia, proprio nell’anno del centenario. Luca Tabbiani

Qui l’intervista completa a mister Tabbiani dopo Pro Patria-Fiorenzuola