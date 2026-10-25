Fiorenzuola – Rovato 2-1: la doppietta di Formato ribalta la gara. Villa: “Felice per i ragazzi meritavano la prima vittoria” AUDIO

Il Fiorenzuola vince la prima partita del suo campionato. Al Comunale supera 2-1 il Rovato con la doppietta di Formato. I rossoneri si trovano in superiorità numerica dopo 32 minuti per l’espulsione di Jamali. Nonostante l’uomo in meno il Rovato passa con Randazzo. I rossoneri, questa volta, riescono però a ribaltare la partita con l’attaccante a segno al 58′ e al 78′.



Le parole di mister Villa La “Voce del Velodromo” dopo Fiorenzuola – Rovato 2-1: “Finalmente la vittoria e finalmente si vede il vero Formato” VIDEO

La Cronaca della partita

Primo Tempo (0-0)

20′ Randazzo va via sulla destra e prova il cross in mezzo: deviazione di Orazzo in corner

27′ grande occasione per il Rovato con il colpo di testa di Biritwum su cui ci vuole una grande parata di Cabrini

32′ rosso per Jamali punito per una reazione su Formato: Rovato che deve giocare in 10 per il resto del match

37′ prima grande occasione anche per il Fiorenzuola: Gallo bravissimo a difendere il pallone ead appoggiarsi a La Vigna che calcia col destro di poco sopra la traversa

41′ tiro dal limite di Bellandi dall’out di sinistra: pallone fuori di poco sulla sinistra della porta difesa da Cabrini

Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola sopra di un uomo ma ancora stoppato sullo 0-0. Dovrà fare qualcosa in più la squadra di mister Villa per vincere la partita.

Secondo Tempo (2-1)

49′ bell’azione per il Fiorenzuola: cross dalla destra di Agnelli ma Formato non riesce a deviare verso la porta

50′ primo cambio per i rossoneri: fuori Orazzo e dentro Dellagiovanna

52′ grande occasione per Gallo che a tu per tu con il portiere viene recuperato all’ultimo da Gannouni che salva letteralmente i suoi

57′ Rovato in vantaggio con Randazzo: punizione battuta velocemente dal settore di sinistra e Randazzo da posizione defilata la mette sul secondo palo alle spalle di Cabrini

58′ immediato pareggio del Fiorenzuola con Formato: sfrutta bene un pallone in area di rigore, anticipa Ventura e segna il gol che rimette subito in parità la partita

61′ doppio cambio per il Fiorenzuola: fuori Bertelli e Barozzini, dentro Cazzaniga e Agogliati. Doppio cambio anche per gli ospiti con l’ingresso di Fossati e Leporini per Ejjaki e Biritwum

68′ gol annullato a Dellagiovanna che aveva messo dentro su calcio d’angolo: fischiato, però, un fallo in area di rigore

78′ Fiorenzuola in vantaggio con Formato: appoggio di Gallo per il 9 rossonero che dal limite col destro la mette alle spalle del portiere per il gol che porta il Fiorenzuola in vantaggio

83′ cambio per i rossoneri: dentro Ferretti per Fontana. Cambio anche per il Rovato con l’ingresso di Kone davanti

87′ grande occasione per chiudere la partita per il Fiorenzuola: Cazzaniga calcia col destro dal limite, pallone a lato di poco

89′ gigantesca opportunità per Agogliati che da solo davanti al portiere non riesce a superarlo: gol divorato per il giocatore del Fiorenzuola

Finisce qui con il Fiorenzuola che trova il primo successo stagionale superando

Le Formazioni

FIORENZUOLA (4-4-2): Cabrini, Agnelli, Orazzo, Fontana, Marcaletti, Barozzini, La Vigna, Alluci, Bertelli, Formato, Gallo. All. Villa

ROVATO (4-3-2-1): Fusi, Jamali, Gannouni, Ventura, Lleshaj, Thiane, Lussignoli, Bellandi, Randazzo, Ejjaki, Biritwum. All. Terletti