Fiorenzuola – Scanzorosciate LIVE dalle 15:00 su RadioSound

Segui LIVE su RADIOSOUND il match dei rossoneri all’esordio in Serie D
Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, al Velodromo Pavesi, lo Scanzorosciate nella gara di esordio in Serie D.
La cronaca LIVE del match
Primo Tempo (0-0)
Le Formazioni
FIORENZUOLA: SCANZOROSCIATE:
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