Fiorenzuola – Scanzorosciate LIVE dalle 15:00 su RadioSound

6 Settembre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, live, Notizie, Sport

Radio Sound Party

Radio Sound Party
Fiorenzuola - Scanzorosciate

Segui LIVE su RADIOSOUND il match dei rossoneri all’esordio in Serie D

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, al Velodromo Pavesi, lo Scanzorosciate nella gara di esordio in Serie D.

La cronaca LIVE del match

Primo Tempo (0-0)

Le Formazioni

FIORENZUOLA:
SCANZOROSCIATE:

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover