Rifiuti abbandonati o smaltiti irregolarmente, sette persone “pizzicate” dalla polizia locale

Il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Piacenza ha intrapreso, in stretta collaborazione con il Nucleo Videosorveglianza del Comando, un’articolata attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’errato conferimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

L’operazione mira, in particolare, a sanzionare le irregolarità commesse in diversi punti critici della città, attraverso una serie di accertamenti particolarmente complessi dal punto di vista operativo e investigativo. Per risalire agli autori degli illeciti, infatti, gli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale incrociano le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza collocati sul territorio (sia fissi che mobili, dotati di tecnologia di ultima generazione con visione a infrarossi), con le verifiche svolte da pattuglie itineranti in abiti borghesi, unitamente alle analisi sulle banche dati della Motorizzazione Civile.

Nella prima fase di questa attività, appena avviata, i riscontri effettuati dagli ufficiali e agenti operativi hanno consentito di rilevare sei violazioni amministrative, a carico di soggetti che hanno depositato rifiuti sul suolo pubblico anziché fruire correttamente dei servizi previsti. Oltre agli accertamenti svolti tramite i sistemi di ripresa, nel corso del servizio il personale in abiti civili ha provveduto alla contestazione immediata e diretta sul posto di un ulteriore deposito di rifiuti, cogliendo in flagranza la persona.

Si tratta di illeciti amministrativi, puniti ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Piacenza, che comportano l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie per un importo di 50 euro ciascuna.

I servizi di pattugliamento itinerante e di monitoraggio proseguiranno in modo costante e capillare nelle aree più sensibili del territorio comunale, al fine di tutelare il decoro urbano, l’igiene pubblica e la convivenza civile.