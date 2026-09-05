Il Partito Democratico al fianco della famiglia di Pasquale Andriotta, al via la campagna di sostegno

La tragica scomparsa di Pasquale Andriotta ha colpito profondamente la nostra comunità e l’intera organizzazione del Partito Democratico di Piacenza. Di fronte a una tragedia che lascia sgomenti, esprimiamo a nome di tutto il partito la nostra più sentita vicinanza e il nostro profondo cordoglio alla compagna e ai quattro figli di Pasquale.

Pasquale era un lavoratore serio, dedito alla famiglia. La sua drammatica perdita, avvenuta durante l’attività lavorativa e in un momento di forte incertezza contrattuale, rappresenta una ferita aperta per tutto il nostro territorio. Questo dramma ci ricorda con cruda chiarezza quanto sia urgente continuare a battersi, senza tregua e a ogni livello, per migliorare le condizioni di lavoro, superare la precarietà e garantire tutele reali, dignità e sicurezza a ogni lavoratrice e lavoratore.

Di fronte ai bisogni immediati e concreti della famiglia, il Partito Democratico di Piacenza ha deciso di passare subito all’azione, promuovendo e sostenendo con forza una campagna straordinaria di raccolta fondi destinata a garantire un aiuto economico immediato e un sostegno concreto alla compagna e ai quattro figli di Pasquale.

Per aderire alla campagna di solidarietà, Le donazioni sono possibili al link https://www.gofundme.com/ manage/pasquale-andriotta