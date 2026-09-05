Tragico schianto tra una moto e un camper sulla Statale 45 a Rivergaro, muore un 65enne

Grave incidente sulla strada statale 45, nel territorio di Rivergaro, per la precisione all’altezza di Fabiano. Lo scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 118,500, ha coinvolto una moto, un’auto e un camper e provocato la morte di una persona.

Un uomo di 65 anni, residente in provincia di Lodi, stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un camper. Nella carambola è rimasta coinvolta anche un’auto.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità. In seguito al sinistro, la strada è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni per permettere ai soccorritori di intervenire e consentire le operazioni necessarie alla messa in sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione del traffico e nelle attività necessarie a consentire la riapertura della strada. Le deviazioni per gli automobilisti sono indicate direttamente sul posto.