L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND a mister Nicolò Araldi dopo Fiorenzuola – Virtus CiseranoBergamo 5-0. Nello scontro diretto i rossoneri dominano e calano la manita con Agnelli, Formato, Bertelli e la doppietta di Gallo: è la prima prestazione davvero convincente della stagione. Il tecnico mette davanti a tutto i suoi giocatori: “Hanno fatto una partita importante dopo settimane veramente dure. Il grande merito va a loro: li ho visti allenarsi in settimana in maniera importante, hanno voglia di uscire da questa situazione di classifica e di far venire fuori i propri valori umani e tecnici. Il risultato è meritato, frutto di una partita importante dal primo al novantesimo”.

Nuovo modulo, il 4-3-3, e un centrocampo inedito con Alluci, Casarotti e il nuovo arrivato Saggionetto. L’indirizzo della gara è stato chiaro fin da subito: “È quello che ci eravamo detti tra di noi: dovevamo indirizzare la partita subito dalla nostra parte, perché era troppo importante che gli avversari capissero che oggi a Fiorenzuola non ce n’era per nessuno. La nostra vita sportiva era più importante di quella degli altri. Sono contento anche perché, dal punto di vista qualitativo, abbiamo fatto una partita importante”.

Dopo la sconfitta di Verona il rischio di un contraccolpo psicologico era concreto. Il messaggio del mister in settimana è stato netto: “Ho detto che chi voleva restare qui doveva capire che era una missione, sportivamente parlando: o ci si schianta o si fa un’impresa. Tutti hanno capito che bisognava unirsi il prima possibile per uscire da questo momento. Poi hanno fatto tutto loro: hanno lavorato a mille e hanno approcciato la partita come si fa quando hai più fame degli avversari. Stasera devono essere felici, da domani pensiamo invece a quanto non sia bella la nostra classifica, per cercare di fare di più nelle ultime quattro partite prima di Natale”.

La classifica resta infatti complicata, con il Fiorenzuola ancora ultimo insieme alla Tritium. Ora testa alla trasferta con la Leon: “In questo momento ogni punto ha un peso, e ogni tre punti hanno un peso importante. Abbiamo rispetto degli altri, so che andiamo ad affrontare una squadra veramente forte, ma dobbiamo fare punti in tutte le maniere possibili. Dovremo affrontarla mentalmente come oggi, anzi ancora di più, perché l’avversario sarà di livello ancora più alto. Sappiamo che la partita è difficile, ma sappiamo anche di avere la qualità per andare a fare male agli altri: la imposteremo come sempre, per vincere, a prescindere dall’avversario”

Le Formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Libertazzi, Agnelli, Orazzo, Fontana, Ferretti, Alluci, Saggionetto, Casarotti, Izzo, Formato, Bertelli. All. Araldi

VIRTUS CISERANOBERGAMO (3-5-2): Rovelli, Gervasoni, Lucenti, Rota, Baggi, Inacio, Rachdaoui, Fornari, Rhboui, Gerdelesko, Lozza. All. Valenti

La cronaca del match

Primo Tempo (1-0)

Primo tempo bloccato al Pavesi. Nessuna grande occasione per entrambe le squadre frenate un pò dalla tensione della partita.

33′ prima grande occasione per il Fiorenzuola: colpo di testa di Formato da ottima posizione su cross dalla destra, pallone però alto sulla traversa

36′ Fiorenzuola in vantaggio con Agnelli: schema da punizone, Alluci calcia per Agnelli che stoppa al limite dell’area e di destro va in porta. Grandissimo gol del difensore rossonero che porta avanti i suoi

38′ occasionissima per il Ciserano: gran tiro dal limite di Rbouhi che colpisce in pieno la traversa

41′ altro colpo di testa di Formato che anticipa l’avversario ma non riesce a trovare lo specchio della porta

Finisce qui il primo tempo con il Fiorenzuola mertitatamente avanti 1-0 ma con la gara che è tutt’altro che finita.

Seondo Tempo (5-0)

50′ super occasione per il Fiorenzuola con Formato che sporca un tiro di Alluci e per poco non inganna Rovelli

51′ doppio cambio per il Ciserano: fuori Rachdaoui e Inacio per Gashi e Kyeremateng

53′ raddoppio Fiorenzuola con Formato: ribattuta in area sugli sviluppi di calcio d’angolo, Formato è il più lesto di tutti a mettere la sfera in porta per la rete del doppio vantaggio

57′ fuori Saggionaetto per Cazzaniga nelle fila del Fiorenzuola

58′ cambio anche per gli ospiti: dentro Locatelli per Fornari

60′ altro cambio nei rossoneri: fuori Izzo per Agogliati

65′ gran conclusione di Alluci dal limite: portiere bravo a respingere in corner

70′ grande punizione di Alluci che esce di poco, sulla destra della porta difesa da Rovelli

77′ tris del Fiorenzuola con Bertelli: gran partita del 10 che chiude i conti con un bel destro sul primo palo da dentro l’area. Fiorenzuola 3 – Ciserano 0

80′ dentro Gallo per Formato, Flaminio per Agnelli e La Vigna per Bertelli nei rossoneri

85′ poker di Gallo per il Fiorenzuola: gran ripartenza con Cazzaniga che mette un pallone al bacio per Gallo che di testa, supera ancora Rovelli per il 4-0 rossonero

87′ 5-0 con la doppietta di Gallo: questa volta di mancino da dentro l’area per lasua doppietta e il pokerissimo del Firoenzuola

Finisce qui una partita letteralmente dominata dai rossoneri che schiantano 5-0 la Virtus CiseranoBergamo e trovano una vittoria fondamentale in ottica classifica.