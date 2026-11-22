Piacenza supera un importante esame di maturità e conquista tre punti pesantissimi al “Garilli”, battendo 3-2 un avversario temibile come il Villa Valle. Una vittoria che permette ai biancorossi di raggiungere il Chievo in classifica. Franzini conferma il consueto 4-4-2, con un’unica novità rispetto alle ultime uscite: Tremolada sulla fascia al posto di Bassanini, protagonista di una buona prestazione in Coppa Italia. La gara, nonostante sia piacevole e ricca di occasioni, rimane bloccata per buona parte del primo tempo, anche a causa del terreno di gioco pesante per la pioggia. La prima grande opportunità è per il Villa Valle, ma Bruno è bravo a chiudere lo specchio della porta e a salvare il risultato. A sbloccare il match ci pensa il solito Mustacchio. Al 35′ Rrapaj inventa un assist di grande qualità con un pallonetto che supera la linea difensiva ospite. Il capitano biancorosso controlla il pallone, entra in area dalla sinistra e batte Offredi con grande freddezza. Il Piacenza trova anche il raddoppio prima dell’intervallo: un errore di Gandolfi favorisce ancora Mustacchio, che non si lascia sfuggire l’occasione e firma la doppietta personale. Numeri straordinari per il capitano, autore di ben sette reti nelle ultime tre partite consecutive, consolidando così il proprio primato nella classifica marcatori.

La ripresa, però, racconta una partita completamente diversa. Il Villa Valle di mister Bianchi rientra in campo con grande determinazione e al 49′ riapre la gara con D’Amuri, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra mentre Bakayoko è a terra dolorante. Un episodio che lascia qualche dubbio tra i padroni di casa.

Pochi minuti più tardi il Villa Valle resta in dieci uomini per l’espulsione di Nikolli, punito con il secondo cartellino giallo. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti trovano comunque il pareggio al 59′: Strechie mette un pallone in mezzo e Poli è il più rapido a intervenire, battendo Bruno per il 2-2.

Nel finale il Piacenza si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria e trova la soluzione grazie ai cambi. All’85’ Sereni mette l’ennesimo pallone in area, Putzolu fa da sponda e Capelli è il più lesto ad approfittare di un’uscita a vuoto di Offredi, depositando in rete il pallone del definitivo 3-2.

Al Garilli esplode la gioia biancorossa: il Piacenza conquista una vittoria fondamentale dopo una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Tre punti che valgono l’aggancio al Chievo alle spalle della capolista Nibbiano

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj, Mustacchio, Raffini. All. Frazini.

A disposizione Versari, Manzi, Silva, Sereni, Trombetta, Milani, Bassanini, Panaioli, Capelli



Villa Valle (3-5-2): Offredi; Gandolfi, Piacentini, Zambelli; Sereni, Nikkolli, Strechie, Danieli, Rinaldi; Poli, D’Amuri. All. Bianchi

A disposizione: Villa, Jenzeri, Ravasi, Siani, Capelli, Martinelli, Zenoni, Benzoni, Mouisse

Arbitro: Marco Calabro’ (Reggio Calabria)

Ass. 1: Guglielmo Iozzia (Roma 1)

Ass. 2: Enrico Conio (Genova)

La partita

Primo tempo

Classica maglia biancorossa per il Piacenza. Maglia scura per il Villa Valle

Iniziata al “Garilli”

Il terreno di gioco è piuttosto pesante a causa della pioggia.

4′ Tremolada entra in area di rigore dalla destra, poi viene fermato in tackle: i biancorossi si lamentano per un presunto fallo di mano dopo l’intervento.

7′ Primo calcio d’angolo per il Piacenza. Poledri dalla bandierina, poi Offredi interviene con i pugni

20′ al momento l’unico tiro in porta è del Villa Valle. Il Piacenza ha il pallone tra i piedi, ma fatica a rendersi pericoloso.

28′ Ammonito Ferri.

30′ Rrapaj recupera una buona palla sulla trequarti, serve Mustacchio che prova la deviazione vincente: palla fuori di poco.

33′ Calcio di punizione per il Villa Valle, ma c’è un fallo in area ai danni del Piacenza. Calcio di rinvio per i biancorossi.

35′ Secondo calcio d’angolo per il Piacenza. Rrapaj la mette in mezzo, Putzolu di testa non ci arriva.

36 Grandissima parata di Bruno

Mazzaglia prova il tiro, respinta di Gandolfi

38′ Pennellata di Rrapaj che con un pallonetto elude la linea difensiva del Villa Valle e Mustacchio, sul filo del fuorigioco, riceve il pallone, entra in area da sinistra e trafigge Offredi! Piacenza – Villa Valle 1-0

43′ Punizione per il Piacenza, sulla trequarti di destra, molto defilata. Poledri cerca un colpo di testa, ma c’è il rinvio della difesa ospite.

44′ Ancora lui! Mustacchio raddoppia! Dopo un clamoroso errore di Gandolfi è ancora Mustacchio a conquistare il pallone, accentrarsi e a mettere di nuovo alle spalle di Offredi! Piacenza – Villa Valle 2-0

Finisce il primo tempo. Il Piacenza è avanti 2-0 in virtù della doppietta di Mustacchio. Davvero da extraterrestre la media del capocannoniere del campionato: 7 centri in 3 partite.

Secondo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni.

47′ Calcio di punizione dalla sinistra del Piacenza. Rrapaj la mette in mezzo, colpo di testa di Bakayoko che viene rimpallato da un avversario.

49′ Il Villa Valle dimezza lo svantaggio. Cross dalla sinistra, Bakayoko rimane a terra e D’Amuri non ha difficoltà a segnare. Piacenza – Villa Valle 2-1.

53′ Espulso per doppia ammonizione Nikolli! Villa Valle in 10

59′ Traversone di Strechie e Poli mette fuori causa Bruno. Piacenza – Villa Valle 2-2

Entra Capelli, fuori Tremolada. Franzini passa al 4-2-4

Terzo calcio d’angolo per il Piacenza.

65′ Ammonito Mazzaglia.

Punizione per il Villa Valle. Dal settore di sinistra. Danieni prova il tiro, ma è facile la presa per Bruno.

Adesso è un assedio del Piacenza.

Entra Bassanini al posto di Mazzaglia. Rrapaj ora fa l’interno.

71′ Grande occasione per il Piacenza: Rrapaj vede l’inserimento di Putzolu, questi prova la conclusione, ma Offredi blocca.

Cross di Sereni poi c’è un colpo di mano di Rrapaj, rete annullata al Piacenza.

Ammonito Ravasi.

Adesso è un assedio biancorosso.

83′ calcio d’angolo per il Piacenza. Se ne incarica Poledri. La rincorsa il pallone centrale, il colpo di testa di Mustacchio che rimpalla su Capelli, questi poi prova a girarla, ma il pallone termina abbondantemente fuori

85′ Ennesimo pallone buttato in mezzo, da Sereni, c’è la sponda di Putzolu. Offredi esce a vuoto e Capelli segna il 3-2!

Finisce qui il Piacenza batte 3-2 il Villa Valle e raggiunge il Chievo in vetta alla classifica.





Il pre-partita