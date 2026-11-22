Preziosa e sudata vittoria casalinga per l’Italia Chef Piacenza che torna al successo superando una combattiva Molinella, dopo lo scivolone di Persiceto della scorsa giornata.
Piacenza parte subito forte, grazie soprattutto alle cinque triple di Livelli nei primi 8 minuti di gioco che valgono il primo allungo biancorosso sul 24-15.
Molinella ricuce prontamente ma alla fine del primo quarto sono ancora i padroni di casa a condurre di 3 lunghezze (26-23).
Il match si mantiene in grande equilibrio anche nei due quarti centrali con gli attacchi che hanno spesso la meglio sulle difese.
Le triple di Pescatori e Bona sembrano poter scavare il solco decisivo a metá dell’ultimo quarto spingendo Piacenza a +10 (82-72).
Ma quando il match sembrava ormai essere indirizzato dalla parte biancorossa, Molinella, anche grazie alle altissime percentuali al tiro e a qualche ingenuità piacentina, riesce a rimettere ancora tutto in discussione riportandosi a -1 (87-86) a meno di un minuto dalla sirena finale.
Pescatori è glaciale con la tripla dall’angolo a 21” dal termine che sembra chiudere ogni tipo di discorso ma Molinella ha ancora una ultima possibilità di sorpasso a fil di sirena con Ben Salem che però si divora l’appoggio da sotto canestro dopo esser stato perso completamente dalla difesa biancorossa.
L’Italia Chef si impone 90-89 e mantiene la vetta della classifica in coabitazione con Modena ma con lo scontro diretto a favore.
Nella prossima giornata Piacenza sarà attesa dalla trasferta di Medicina, sabato 28 novembre, alle ore 21.
ITALIA CHEF PIACENZA – PALL. MOLINELLA 90-89
(26-23, 18-19, 24-25, 22-22)
Tabellino: Galli 11, Oukara ne, Pescatori 14, Lombardi ne, Bona 12, Livelli 24, Massari 3, Bassani 9, Rigoni 4, Guaccio 13, Fumi. All. Maioli, ass. all. Molinaroli