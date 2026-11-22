Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Barozzieri, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 124 persone, di cui 22 con precedenti di polizia.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 123 persone, di cui 26 con precedenti di polizia e controllati 5 esercizi commerciali.

Durante i controlli un soggetto è stato denunciato ai sensi dell’art. 4 L. 110/1975 poiché armeggiava con una pinza in Piazza Cavalli importunando e infastidendo le persone presenti.

La Divisione Anticrimine sta già valutando l’adozione di un’idonea misura di prevenzione nei confronti del denunciato, atta a prevenire suoi ulteriori comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.