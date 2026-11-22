Il RIVER DECALACQUE si impone con il netto punteggio di 3-0, nella trasferta reggiana nei confronti della formazione locale del MAXIMA AUDAX POVIGLIO, confermandosi In testa alla classifica del campionato regionale di serie D. Nei due primi parziali non c’è stata storia: le padrone di casa, forse scese in campo con timore reverenziale nei confronti della capo-classifica, non hanno retto il confronto. Nel terzo parziale il match è stato più equilibrato e le piacentine se lo sono aggiudicate solamente negli ultimi scambi.

Una buona prestazione complessiva da parte del RIVER DECALACQUE, con qualche rischio di troppo nel terzo set, che permette loro di mantenere la vetta della classifica in solitario. Prossimo turno in programma venerdì 27 novembre a Rivergaro, quando al Palarebecchi scenderà la formazione del CARPANETO per l’ennesimo derby. Partita insidiosa.

MAXIMA AUDAX POVIGLIO RE – RIVER DECALACQUE 0-3

(14-25 16-25 23-25)

MAXIMA AUDAX POVIGLIO RE: Daolio 5, Villani 9, Mattioli, Dall’Asta 5, Fronteddu 1, Zanichelli 4, Martini, Sepali, Kpalobi 7, Riccò 8, Ardiani (L2), Donelli, Gabrielli (L1), Fontanesi, All. Ruina, Ass. All. Gianotti;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 5, Viaroli (L1), Rocca S. 1, Rocca B. 10, Fochi, Boiardi 1, Basile 2, Pedrazzini 5, Cappellini 10, Euclidi 9, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;