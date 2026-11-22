Una mattinata di storie, parole ed emozioni per raccontare la forza, la libertà e la rinascita delle donne e riflettere sui diritti, sulle pari opportunità e sul contrasto alla violenza di genere. È questo il filo conduttore di “Voci di donne”, l’iniziativa promossa dalla Commissione delle Elette del Comune di Piacenza, presieduta da Gloria Zanardi, che si è svolta alla Biblioteca Dante in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Attraverso letture di autrici e testimonianze personali, l’incontro ha dato spazio a esperienze di coraggio, indipendenza e rinascita, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e riflessione.

«Abbiamo voluto costruire un momento diverso, dando voce a storie capaci di raccontare non soltanto le difficoltà e le battaglie delle donne, ma anche la loro forza e la possibilità di ripartire. La promozione delle pari opportunità e la valorizzazione della figura femminile richiedono un cambiamento culturale che coinvolga tutta la società. Credo sia importante creare occasioni in cui le persone possano fermarsi ad ascoltare, conoscere esperienze diverse e riconoscersi nelle storie degli altri. La cultura, le parole e le testimonianze possono contribuire a superare stereotipi e pregiudizi, ma soprattutto a trasmettere modelli positivi di autonomia, consapevolezza e libertà. È un lavoro che non può esaurirsi in una ricorrenza, ma che deve proseguire ogni giorno, attraverso iniziative e scelte concrete», dichiara Gloria Zanardi, presidente della Commissione delle Elette.

All’iniziativa hanno partecipato l’assessora Nicoletta Corvi, con delega al contrasto della violenza di genere, l’assessora Serena Groppelli, con delega alle Pari Opportunità, gli assessori Christian Fiazza, con delega alla Cultura, e Mario Dadati, con delega alle Politiche educative e allo Sport, l’assessora Adriana Fantini, con delega alla pianificazione per lo sviluppo urbano sostenibile e senza barriere, e la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo.

A dare voce alle letture sono state le componenti della Commissione delle Elette Angela Fugazza, Caterina Pagani, Costanza De Poli, Sibilla Brusamonti, Margherita Lecce, Tiziana Albasi, Elisabetta Menzani e Gloria Zanardi, insieme a Christian Fiazza, Paola Gazzolo, Mario Dadati, Nicoletta Corvi, Sandro Spezia, Salvatore Scafuto, Miriam Stefanoni, Nadia Pompini, Giovanna Cardile, Andrea Fossati e Serena Groppelli.

Tra i contributi, quello di Giovanna Cardile, autrice di “Due vite in una. Storia di una rinascita”, di Miriam Stefanoni, Garante dei diritti delle persone con disabilità, e di Nadia Pompini, consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità.

L’assessora Nicoletta Corvi ha sottolineato l’importanza della partecipazione maschile, ringraziando in particolare gli uomini presenti. Ha evidenziato come il cambiamento culturale necessario per contrastare la violenza di genere debba coinvolgere anche e soprattutto gli uomini, chiamati a essere parte attiva nella promozione del rispetto e della parità. Una responsabilità condivisa, che riguarda l’intera comunità.

L’incontro si è svolto in un clima raccolto e intimo, con una partecipazione numerosa e trasversale. È stata anche un’occasione per valorizzare la Biblioteca Dante, recentemente rinnovata, come luogo di cultura e aggregazione per il quartiere. Evocativo il richiamo al murale di Beatrice, che accompagna Dante dal buio alla luce, immagine simbolica di un percorso di rinascita.