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Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta, in casa, la Virtus CiseranoBergamo: gara valida per la 13esima giornata del girone B in Serie D.

Fiorenzuola sempre più in crisi

I rossoneri arrivano a questa sfida nel mezzo di una crisi che non sembra finire mai: ultimo posto in classifica con 8 sconfitte (l’ultima per 4-2 contro la Virtus Verona settimana scorsa) nelle prime 12 giornate e lo spettro della retrocessione che si fa sempre più nitido.

Il cambio di guida tecnica con il ritorno di Araldi non ha dato, nella prima gara, i risultati sperati. Vincere questo scontro diretto contro la Virtus CiseranoBergamo è fondamentale per cercare di riaccorciare sulla zona playout e schiodarsi dall’ultimo posto in classifica.

Rossoneri con un nuovo rinforzo: è arrivato Saggionetto

Prosegue la campagna acquisiti del Fiorenzuola che, proprio in settimana, ha ufficializzato un nuovo arrivo a centrocampo: si tratta del centrocampista Nicholas Saggionetto che arriva dalla Giana Erminio.

Qui il comunicato ufficiale della società.

Virtus CiseranoBergamo in grande difficoltà

Anche gli ospiti di mister Valenti arrivano a questa sfida in un periodo di grande difficoltà: 1 pari e 5 sconfitte nelle ultime 6 (scorso turno ko interno per 0-1 con lo Scanzorosciate).

I bergamaschi sono, a 10 punti, in piena zona playout e bisognosi di punti per cercare di uscirne.

Tra le due squadre, però, quella che ha l’obbligo dei 3 punti è chiaramente il Fiorenzuola.