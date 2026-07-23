Nell’Appennino piacentino il secondo Youz Camp per trasformare le proposte in un documento da presentare alla Giunta regionale

Dalla partecipazione all’azione. Si è concluso a Spettine, nell’Appennino piacentino, il secondo Youz Camp, la residenza estiva degli AmbassadorZ del Forum Giovani della Regione Emilia-Romagna. Per due giorni ragazze e ragazzi provenienti da tutta la regione hanno lavorato insieme per trasformare le proposte emerse durante il Forum in un documento organico che sarà presentato alla Giunta regionale e contribuirà a definire le future politiche dedicate alle nuove generazioni.

L’edizione 2026 del Forum ha coinvolto oltre mille ragazze e ragazzi tra i 15 e i 35 anni in tutta l’Emilia-Romagna, con 24 tappe territoriali, raccogliendo idee e proposte sui temi ritenuti prioritari dalle nuove generazioni: mobilità, spazi di aggregazione, lavoro e transizione scuola-lavoro, benessere e salute mentale, educazione, casa e autonomia abitativa, informazione e rapporto con le istituzioni. Un patrimonio di contributi che entra ora nella fase di elaborazione istituzionale.

“Uno strumento che conferma una nostra scelta precisa: non costruire politiche per i giovani, ma insieme ai giovani- afferma l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Giovanni Paglia-. Le idee e le proposte emerse sono un patrimonio prezioso per rendere l’Emilia-Romagna sempre più attrattiva, inclusiva e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni. Il lavoro svolto a Spettine conferma che Youz non è una semplice consultazione, ma può diventare una concreta piattaforma di co-progettazione delle politiche pubbliche. Il nostro impegno sarà massimo per trasformare questo confronto in azioni concrete”.

Ospitati alla base scout di Spettine, gli AmbassadorZ hanno partecipato a laboratori, momenti di formazione e attività di progettazione condivisa. Al centro del lavoro anche la preparazione delle attività al Festival giovani generazioni, in programma a Rimini dal 7 al 9 ottobre, dove gli AmbassadorZ guideranno laboratori con le scuole secondarie e presenteranno alla Giunta regionale e al Presidente gli esiti del percorso partecipativo. Le proposte confluiranno quindi nella programmazione delle politiche giovanili regionali 2028-2030, con l’obiettivo di tradursi in interventi concreti, misurabili e condivisi per il futuro delle ragazze e dei ragazzi emiliano-romagnoli.

Il tavolo politico regionale con l’assessore Paglia sulle politiche giovanili

Il Camp si è concluso con la riunione della cabina di regia regionale sulle politiche giovanili, presieduta dall’assessore regionale Giovanni Paglia, con la partecipazione, in presenza e da remoto, di 14 assessori e rappresentanti di Comuni e Unioni dell’Emilia-Romagna.

Sono stati condivisi gli esiti del percorso Youz 5 e le principali linee di intervento su cui la Regione è già al lavoro: dal rafforzamento dei servizi psicologici alla mobilità, dall’introduzione della figura dell’esperto giovani nei Centri per l’impiego alla rigenerazione e innovazione degli spazi dedicati ai giovani. Avviato anche il confronto sulla prossima edizione, Youz 6, che prenderà il via nel 2027 in sinergia con Parma Capitale europea dei giovani.

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