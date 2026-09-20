Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro – FOTO

21 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO

Grande partecipazione all’ottava edizione della camminata per la Casa di Iris. Sono stati 560 gli iscritti all’iniziativa, che anche quest’anno ha unito solidarietà e condivisione con l’obiettivo di sostenere la struttura. Il ricavato complessivo della giornata ha raggiunto i 16.900 euro.

La camminata ha visto la partecipazione di 560 persone. Tra quote di iscrizione e liberalità messe a disposizione dalle aziende sono stati raccolti 5.200 euro.

Numeri importanti anche per la tradizionale risottata che ha accompagnato l’iniziativa e alla quale hanno preso parte 480 persone.

Al termine della giornata, il ricavato complessivo ha raggiunto quota 16.900 euro, un risultato significativo che testimonia ancora una volta la partecipazione e la vicinanza del territorio alla Casa di Iris.

Un’edizione, l’ottava, caratterizzata dunque da una grande risposta di pubblico e da una raccolta fondi importante a sostegno della struttura.

Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO
Camminata e risottata per la Casa di Iris, straordinario successo: raccolti quasi 17 mila euro FOTO

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover