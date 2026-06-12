“Cammino disarmante”, il pellegrinaggio della pace tocca anche Piacenza

“In un mondo in guerra e in fiamme, sul punto d’essere travolto dalla logica della violenza e dal collasso climatico incontrastato, tocca alla società civile immaginare una via d’uscita, una strategia di resistenza e di cambiamento. L’associazione “Repubblica Nomade” intende fare la sua piccola ma sentita parte organizzando un “Cammino disarmante” (da Brescia a Genova, 6-22 giugno), che già nel nome indica il suo obiettivo: denunciare e contrastare i bellicosi piani di riarmo in corso in Europa e nel mondo, schierarsi per la collaborazione e la cooperazione fra stati, associazioni, organizzazioni non governative, premessa necessaria sia per politiche di pace sia per azioni di giustizia climatica. È una goccia nel mare, ma anche un messaggio trasmesso con la forza “politico-poetica” del camminare, secondo la definizione di Antonio Moresco, fondatore di Repubblica Nomade”. Un’iniziativa che tocca anche Piacenza.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

Cammineremo da Brescia, epicentro dell’industria delle armi e sede (a Ghedi) di una base militare con testate nucleari, fino a Genova, capitale delle mobilitazioni contro il genocidio

nella Striscia di Gaza e incontreremo lungo il percorso associazioni e gruppi che condividono le intenzioni del Cammino disarmante: il no al riarmo e all’economia di guerra, l’impegno per la giustizia climatica.

Partiremo da un luogo simbolico come piazza della Loggia, dalla stele dedicata alle vittime della strage fascista del 28 maggio 1974, e chiuderemo il cammino nella Genova dei portuali

che hanno bloccato i trasporti di armi verso Israele e delle organizzazioni che hanno dato vita alla Global Sumud Flotilla.

Il riarmo e le guerre non sono, non devono essere il nostro destino.

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