Ictus e trattamento dei pazienti, Ausl in mostra a livello internazionale con due contributi scientifici

Due rilevanti contributi scientifici che raccontano la partecipazione dell’Ausl di Piacenza al confronto internazionale sul miglioramento della presa in carico e del trattamento dei pazienti con ictus. Un percorso che integra innovazione, competenze specialistiche e strumenti diagnostici avanzati per rendere le cure più tempestive ed efficaci. Al centro, lo sviluppo di nuovi farmaci e l’utilizzo dell’imaging avanzato, oggi sempre più decisivi nel trattamento dell’ictus ischemico acuto. In questo contesto lavorano in modo integrato la Neuroradiologia, guidata da Nicola Morelli, e la Neurologia, diretta da Paolo Immovilli, all’interno del percorso aziendale ictus dell’Ausl di Piacenza, pensato per rendere più rapida e accurata la presa in carico dei pazienti.

Un recente commento scientifico pubblicato su “JAMA”, una delle riviste mediche internazionali più autorevoli, approfondisce il ruolo dell’imaging avanzato nelle nuove strategie terapeutiche. Il contributo evidenzia come una valutazione diagnostica accurata possa, nei casi appropriati, individuare pazienti che possono ancora beneficiare di un trattamento, ampliando così le possibilità di intervento e migliorando le prospettive di recupero. In questo ambito rientra la perfusione cerebrale con tomografia computerizzata, già disponibile all’ospedale di Piacenza, che consente di distinguere il tessuto cerebrale già compromesso da quello ancora recuperabile, soprattutto nei casi a esordio non chiaro o oltre le finestre tradizionali di cura. Nella stessa direzione si colloca anche un recente editoriale pubblicato su “Neuroradiology”, rivista ufficiale della European society of Neuroradiology.

Il percorso ictus si avvale infine del supporto di Elena Belli di Innovazione, ricerca e qualità, area diretta da Pilade Cortellazzi, che contribuisce a integrare le diverse competenze e a coordinare le attività.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy