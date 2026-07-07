Cantieri PNRR nelle scuole superiori: in Provincia l’aggiornamento su lavori conclusi e in fase di completamento

Oggi, in consiglio provinciale, è stata illustrata la situazione dei cantieri PNRR di adeguamento e miglioramento sismico su scuole e palestre di proprietà della Provincia di Piacenza. Si tratta di maxi-opere avviate tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 che hanno interessato e che stanno ancora interessando ben 9 istituti scolastici per un importo totale di oltre 21 milioni di euro suddivisi in 13 diversi investimenti e complessivamente finanziati per il 79,45% da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, per il 18,87% dalla stessa Provincia di Piacenza, proprietaria degli immobili, e per l’1,68% dal Fondo Opere Indifferibili.

Opere concluse e in fase di completamento

In parte sono state concluse, altre opere sono ancora in fase di completamento. Come spiegato dalla Presidente della Provincia Monica Patelli tra le comunicazioni in apertura di consiglio, tre opere infatti dovranno invece essere concluse entro fine agosto 2026, come da estensione del termine lavori concessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli altri 10 interventi sono invece terminati entro la scadenza inizialmente prevista.

I cantieri conclusi entro il 30 giugno 2026 sono quelli che hanno riguardato l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Fiorenzuola d’Arda, il Liceo statale “Giulia Molino Colombini” di Piacenza (palazzine 3 e 4 e palestra), il Liceo classico statale “Melchiorre Gioia” di Piacenza, l’ex Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (ex IPSIA) di Piacenza, la palestra dell’Istituto tecnico agrario “Raineri-Marcora” di Piacenza, il Liceo scientifico statale “Lorenzo Respighi” di Piacenza, la palestra scolastica di Borgonovo Val Tidone e le segreterie dello stesso Istituto “Raineri-Marcora”.

Le scadenze

I cantieri che potranno e dovranno essere terminati entro il 31 agosto 2026 interessano invece il Liceo statale “Giulia Molino Colombini” di Piacenza (palazzina 1), l’Istituto di istruzione superiore “Guglielmo Marconi” di Piacenza (ITI Marconi) e la palestra scolastica dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco di viale Dante a Piacenza.

Oltre tale scadenza potranno essere svolti, nei 60 giorni successivi, lavori di piccola entità, come previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Come spiegato dal Dirigente del Servizio Edilizia Jonathan Monti, tenendo conto dell’andamento dei lavori, la Provincia aveva infatti presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una richiesta di differimento al 31 agosto del termine per la conclusione dei lavori presso alcuni cantieri ancora in corso, domanda che è stata accolta integralmente dal Ministero per tutte le opere interessate, consentendo così di adeguare i tempi di realizzazione alle effettive esigenze operative dei cantieri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Ad oggi, dei 13 interventi finanziati con fondi PNRR, restano dunque in corso soltanto tre cantieri. L’estensione al 31 agosto permette di fatto di operare con maggiore serenità nella fase conclusiva, garantendo una chiusura corretta sotto il profilo tecnico e amministrativo e una puntuale rendicontazione delle opere.

Ridefinizione degli spazi

Lo svolgimento degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici ha comportato una inevitabile progressiva ridefinizione degli spazi destinati alle attività didattiche, resa possibile anche grazie alla costante collaborazione dei dirigenti scolastici e di tutto il personale docente e non docente che la Provincia desidera ringraziare per la disponibilità e lo spirito di collaborazione sempre dimostrati. A questo proposito, con la conclusione dei lavori al Liceo Respighi, è stato possibile riorganizzare ulteriormente gli spazi alternativi messi a disposizione delle scuole, consentendo la dislocazione di ulteriori classi del Liceo Colombini oltre a quelle già

collocate nei moduli didattici di viale Malta. Presso quest’ultima struttura sarà inoltre realizzata una passerella coperta di collegamento, finalizzata a favorire gli spostamenti interni tra i diversi moduli e a migliorare la fruibilità complessiva degli spazi.

‹‹È importante evidenziare il lavoro svolto quotidianamente da tecnici, personale e imprese nel portare avanti interventi complessi e strategici come i cantieri PNRR per la sicurezza e la qualità delle nostre scuole – ha sottolineato Massimiliano Morganti, Consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica .

Interventi ordinari e straordinari

“Parallelamente, la Provincia non ha mai smesso di occuparsi di tutti gli altri interventi, ordinari e straordinari, che interessano l’edilizia scolastica, garantendo attenzione sia alla programmazione sia alla gestione delle situazioni emergenziali, come il caso della palestra di Fiorenzuola andata a fuoco proprio un anno fa; un ringraziamento va inoltre alle scuole, agli studenti e alle loro famiglie che nonostante le comprensibili difficoltà hanno compreso lo sforzo e l’importanza dei lavori», conclude Morganti. Nel corso della seduta, il Consiglio provinciale ha approvato la verifica degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2026-2028, confermando la solidità dei conti dell’Ente”.

“La manovra, illustrata dalla Dirigente del Servizio Bilancio, la dottoressa Angela Toscani, prevede l’applicazione di 2,8 milioni di euro di avanzo di amministrazione, portando a oltre 3,6 milioni di euro le risorse utilizzate nel 2026. Tra gli interventi principali figurano 950 mila euro per i conguagli energetici, 378 mila euro per la manutenzione delle strade provinciali, 508 mila euro per il riconoscimento del caro materiali, 1,974 milioni di euro destinati alle opere pubbliche e 850 mila euro finalizzati alla prosecuzione di alcuni interventi viabilistici. Rafforzati inoltre gli stanziamenti per scuole e trasporto pubblico locale, con risorse aggiuntive per utenze, servizi di supporto e integrazione tariffaria degli abbonamenti TPL. Per garantire copertura e coerenza finanziaria, riprogrammati al 2028, i seguenti interventi:

‹‹Prudentemente abbiamo fatto slittare al 2028 questi interventi, in quanto non risultano ancora confermati i relativi finanziamenti ministeriali – osserva Patrizia Calza, Consigliera provinciale con delega alla Viabilità -: rispetto a questa riprogrammazione, rimane fermo l’obiettivo di realizzarli eventualmente con le risorse che la Provincia potrà stanziare nei prossimi anni››.

Provincia di Piacenza e Comune di Fiorenzuola d’Arda

L’Aula ha inoltre approvato il rinnovo dell’accordo tra Provincia di Piacenza e Comune di Fiorenzuola d’Arda per l’utilizzo in orario extrascolastico delle palestre provinciali del campus scolastico “E. Mattei”. L’intesa, valida per i prossimi tre anni a partire dal 1° settembre 2026, consentirà di garantire la piena fruizione degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive del territorio. Il Comune curerà la gestione e l’assegnazione degli spazi per le attività sportive, mentre la Provincia manterrà le competenze relative all’attività scolastica e alla manutenzione delle strutture, nell’ottica di valorizzare un patrimonio pubblico a servizio della comunità.

Approvato infine il patto parasociale tra i soci pubblici di Piacenza Expo S.p.A., finalizzato a rafforzare l’esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società, in linea con le disposizioni normative vigenti e con gli indirizzi della Corte dei Conti. L’accordo, della durata di cinque anni e senza oneri per l’Ente, prevede l’istituzione di un Comitato di coordinamento che riunirà i soci pubblici per condividere indirizzi e decisioni sulle principali scelte strategiche della società. La Provincia di Piacenza, che detiene una quota del 4,61% del capitale sociale parteciperà così a un modello di governance orientato a garantire maggiore trasparenza, coordinamento ed efficacia nella gestione della partecipata.

Nel corso della seduta consiliare, tra le comunicazioni, sono stati portati all’attenzione dell’aula anche altri temi di attualità, tra cui il progetto per la realizzazione di un parco eolico tra Parma e Piacenza (che interessa il territorio di Morfasso), la riapertura al traffico della Sp 586R in Val d’Aveto franata lo scorso novembre e lo stato di aggiornamento nella lotta alla PSA.

L’Aula ha inoltre rispettato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Maccagni, già consigliere provinciale tra il 1999 e il 2004.

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