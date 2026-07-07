Ciclismo su Pista – Agata Campana (VO2 Team Pink) regina d’Europa: è suo lo Scratch Donne Juniores

Inizia col botto l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Cottbus (Germania), partiti oggi e in programma fino a domenica.

Nella prima giornata di gare continentali, le “panterine” in maglia azzurra hanno subito graffiato lasciando il segno. Per la formazione piacentina del presidente Gian Luca Andrina, è arrivata la medaglia d’oro di Agata Campana, trentina classe 2008 e “regina” della prova Scratch della categoria Donne Juniores. Con una condotta di gara perfetta, controllando la situazione fino all’inizio dell’ultimo giro, nella tornata conclusiva Agata è stata pressoché perfetta nei posizionamenti, sgusciando alla penultima curva e lanciandosi all’ultima svolta per poi dominare lo sprint sul rettilineo conclusivo, precedendo la britannica Phoebe Taylor e la belga Jana Gevers.

Dopo l’argento 2025 ad Anadia nella stessa specialità, ora è arrivato l’ultimo gradino, il più difficile, mentre l’anno scorso l’oro in Portogallo era giunto nel Team Sprint.

Le parole di Agata Campana

“E’ stata una gara abbastanza controllata, ci sono stati alcuni attacchi ma sono stati richiusi. Siamo arrivate in volata, sapevo potevo benissimo giocarmi le mie carte, anche la vittoria. Seguendo i consigli del ct, ho fatto partire lo sprint alla fine dell’ultima curva e sono riuscita a passare l’inglese Phoebe Taylor. Sono veramente contenta di questa vittoria, che dedico ai miei genitori”.

La prima giornata degli Europei su pista di Cottbus ha visto anche un’altra “panterina” impegnata in azzurro. All’ora di pranzo, la veronese classe 2008 Matilde Rossignoli ha contribuito al secondo posto in qualifica del quartetto azzurro nell’Inseguimento a squadre Donne Juniores, corso insieme al duo del Team Biesse Carrera Zambelli Maria Acuti ed Elisa Bianchi e alla portacolori del Breganze Millenium Azzurra Ballan. Le quattro “frecce” dell’Italia hanno fermato il cronometro sul tempo di 4 minuti 43 secondi 884 (media 50,724 chiometri orari), staccate di poco più di due secondi dal Belgio, mentre è assente la grande favorita Gran Bretagna. Domani (mercoledì) intorno alle 11.30 il First Round contro la Germania terza classificata, mentre nel tardo pomeriggio spazio alle finali terzo-quarto e primo-secondo posto.

Nei giorni conclusivi della rassegna continentale gareggerà anche la terza “panterina” Alessia Orsi, pronta a raggiungere la Germania.

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