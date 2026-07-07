Il Piacenza solidifica la difesa con Nicolò Milani e Luca Ferri

Il Piacenza Calcio accelera sul mercato e blinda il proprio reparto arretrato con due innesti di assoluto valore. La società emiliana ha infatti ufficializzato l’ingaggio dei difensori Luca Ferri e Nicolò Milani, assicurandosi un perfetto mix di esperienza e gioventù per la nuova stagione.

Con questi due movimenti, il Piacenza Calcio non solo puntella la retroguardia con la solidità di Ferri, ma lancia un segnale chiaro sul futuro blindando il talento di Milani. Entrambi i calciatori sono già a disposizione dello staff tecnico per iniziare la preparazione.

Il doppio comunicato del club

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Nicolò Milani. Il difensore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’91 Luca Ferri. Il difensore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.





Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy