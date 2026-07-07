Il Piacenza solidifica la difesa con Nicolò Milani e Luca Ferri

Il Piacenza Calcio accelera sul mercato e blinda il proprio reparto arretrato con due innesti di assoluto valore. La società emiliana ha infatti ufficializzato l’ingaggio dei difensori Luca Ferri e Nicolò Milani, assicurandosi un perfetto mix di esperienza e gioventù per la nuova stagione.
Con questi due movimenti, il Piacenza Calcio non solo puntella la retroguardia con la solidità di Ferri, ma lancia un segnale chiaro sul futuro blindando il talento di Milani. Entrambi i calciatori sono già a disposizione dello staff tecnico per iniziare la preparazione.
Il doppio comunicato del club
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Nicolò Milani. Il difensore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.
Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore classe ’91 Luca Ferri. Il difensore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.